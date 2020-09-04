Риск реального нападения невелик, но…: Швеция напряглась из-за российских кораблей на Балтике

Датский журналист Петер Суппли Бенсон опубликовал статью о приведении Швеции в боевую готовность. Материал напечатало издание Berlingske. В публикации говорится, что "лихорадочная деятельность" шведской армии на Готланде вовсе не является учениями. Ранее начальник оперативного управления ВС, вице-адмирал Ян Тёрнквист заявил, что Швеция вынуждена "реагировать на реальную угрозу".

Первой "ласточкой" шведы посчитали три российских военных корабля, которые были замечены в Балтийском море. Они прошли всего в нескольких километрах от Готланда. Армейское руководство Швеции официально объявило об усилении боеготовности в некоторых регионах Балтики.

"Шведское военное руководство обнаружило, что иностранные войска внезапно начали проводить учения совсем близко к шведским границам. Вице-адмирал Ян Тёрнквист заявил, что риск реального нападения, по оценкам, невелик, но руководство сочло необходимым повысить боеготовность, чтобы страну нельзя было застать врасплох", - пишет Бенсон.

По оценкам Стокгольма, в российских учениях принимают участие около шести тысяч солдат, множество самолётов и кораблей. Датский журналист связывает волнение Швеции с "потенциальным военным конфликтом". Власти опасаются, что Готланд ожидает такая же судьба, как и Крым. Вторым толчком стал политический кризис в Белоруссии.