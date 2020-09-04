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Риск реального нападения невелик, но…: Швеция напряглась из-за российских кораблей на Балтике
04 сентября 2020, 13:15 • 62 • Политика
Швеция напряглась из-за российских кораблей на Балтике. Эксперты считают, что риск реального нападения РФ невелик, но демилитаризованный остров Готланд вновь наводнили военные и боевая техника, а небо - самолёты.
Датский журналист Петер Суппли Бенсон опубликовал статью о приведении Швеции в боевую готовность. Материал напечатало издание Berlingske. В публикации говорится, что "лихорадочная деятельность" шведской армии на Готланде вовсе не является учениями. Ранее начальник оперативного управления ВС, вице-адмирал Ян Тёрнквист заявил, что Швеция вынуждена "реагировать на реальную угрозу".
Первой "ласточкой" шведы посчитали три российских военных корабля, которые были замечены в Балтийском море. Они прошли всего в нескольких километрах от Готланда. Армейское руководство Швеции официально объявило об усилении боеготовности в некоторых регионах Балтики.
"Шведское военное руководство обнаружило, что иностранные войска внезапно начали проводить учения совсем близко к шведским границам. Вице-адмирал Ян Тёрнквист заявил, что риск реального нападения, по оценкам, невелик, но руководство сочло необходимым повысить боеготовность, чтобы страну нельзя было застать врасплох", - пишет Бенсон.
По оценкам Стокгольма, в российских учениях принимают участие около шести тысяч солдат, множество самолётов и кораблей. Датский журналист связывает волнение Швеции с "потенциальным военным конфликтом". Власти опасаются, что Готланд ожидает такая же судьба, как и Крым. Вторым толчком стал политический кризис в Белоруссии.
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