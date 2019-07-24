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«Риск разрушения ГТС»: энерготрейдеры ЕС заявили о возможном «крахе доверия» к Украине из-за долгов по оплате газа

24 июля 2019, 13:54  •  27 • Украина
Газотранспортная система (ГТС) Украины может начать разрушаться из-за отсутствия необходимых объёмов топлива для прокачки. Об этом заявили в Европейской федерации энерготрейдеров (EFET). Там пояснили, что из-за накопившейся задолженности «Укртрансгаза» некоторые поставщики отказываются выполнять обязательства по договорам. Эта ситуация негативно влияет на имидж Киева и может привести «к краху доверия» к украинскому энергетическому сектору, добавили в EFET, напомнив, что стране необходимо подготовиться к отопительному сезону. По мнению экспертов, подобные высказывания могут подтолкнуть украинские власти к более конструктивной позиции на переговорах по продлению контракта на транзит российского газа.
 
© Gleb Garanich / Reuters
 

Украину ожидают негативные последствия, если не будет погашена задолженность за поставки технического газа, накопившаяся у компании «Укртрансгаз». Об этом говорится в письме генсекретаря Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) Яна ван Акена на имя главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Причиной беспокойства европейцев стал долг «Укртрансгаза» в размере 4,1 млрд гривен (9,8 млрд рублей) перед компаниями EFET по контрактам на поставку газа для технических нужд. В связи с тем, что украинская компания перестала рассчитываться с европейскими партнёрами, они перестали осуществлять закачку голубого топлива. В результате 14 июня «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в итоге компания получила технический газ от «Нафтогаза», но это уже не восстановит доверия рынка.

«Ситуация крайне деликатная и вызывает обеспокоенность», — заявил генсек EFET.

Он добавил, что если в ближайшее время не будет произведена оплата, то украинская ГТС из-за отсутствия необходимых объёмов подвергнется риску разрушения, что, в свою очередь, приведёт «к краху доверия» к энергетическому сектору Украины со стороны международных партнёров и «к изоляции страны».

«Если деньги не будут выплачены в самое ближайшее время, это приведёт к приостановке коммерческих поставок, результатом чего станет риск коллапса системы», — говорится в сообщении.

Кроме того, сложившаяся ситуация негативно влияет на позицию Киева в предстоящих трёхсторонних переговорах по транзиту газа с участием России и ЕС.

В этой связи Европейская федерация энерготрейдеров, куда входят свыше 100 компаний из 27 стран, призывает главу «Нафтогаза» и «компетентные органы власти» как можно скорее произвести оплату просроченных платежей.

«Это следует сделать немедленно, чтобы Украина могла провести необходимую подготовку к приближающейся зиме 2019—2020 годов», — констатировал Ян ван Акен.

Ранее Коболев заявил об угрозе «техногенной катастрофы» на Украине, если к началу отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа.

Между тем в начале июля в рамках процесса анбандлинга — юридического и операционного отделения функций транспортировки газа от его добычи и продажи — «Укртрансгаз», являющийся «дочкой» НАК «Нафтогаз Украины», передал собственной дочерней компании «Оператор ГТС Украины» обязанности по технической эксплуатации газотранспортной системы страны.

Напомним, что в конце 2019 года истекают действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину. Российская сторона неоднократно указывала, что готова продлить соглашения на взаимовыгодных условиях, тогда как Киев выдвигает заведомо неприемлемые требования, при этом обвиняя Москву в нежелании заключать договор. В сентябре должен состояться очередной раунд трёхсторонних консультаций.

  • Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
  • © gazprom.ru

«Новому премьеру Украины предстоит решать множество проблем»

Как считает глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, будущему премьер-министру Украины достанутся очень большие проблемы в энергетическом секторе — это и транзитный вопрос, и регулирование цен для населения, и разрешение ситуации с задолженностями.

«К сожалению, за времена Гройсмана и Яценюка столько наворовали, столько создали проблем, что новому премьер-министру придётся серьёзно поработать. В Киеве постоянно говорили о реформах, но в действительности никаких реформ не проводили, а выстраивали коррупционные схемы и воровали деньги. И теперь цены на газ очень высокие и накоплены громадные долги», — заявил собеседник RT.

«Посмотрим, как это будет решать новый премьер. Решить можно. Если заключить нормальный договор о транзите газа из России через Украину, то технические вопросы можно решить. Но это надо сделать. Если этого не сделать, то проблемы будут усугубляться», — добавил Охрименко.

Отметим, что, как ранее указывал президент Украины Владимир Зеленский, новым главой правительства страны должен стать профессиональный и при этом не зависимый ни от кого экономист.

Европейские трейдеры озаботились ситуацией, поскольку не хотят терять источник дохода, заметил в разговоре с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Европейцы получают российский газ транзитом через Украину и продают его обратно украинцам. Их бизнес зависит от надёжности транзита. Не будет транзита — не будет реверсной схемы, а для европейских трейдеров это выгодный бизнес. Они покупают у «Газпрома» чуть подешевле, перепродают Украине с надбавкой и кладут разницу в карман. Это замечательная схема, которую европейский бизнес терять не хочет. Поэтому они озаботились этой проблемой: ведь без технического газа «Укртрансгаз» не сможет работать», — заметил он.

Аналитик предположил, что на ситуацию должны обратить внимание и европейские политики.

«Это может подстегнуть переговорный процесс, потому что нужно подписывать новый договор на транзит через Украину в 2020 году. Он всем нужен — России, Украине, Европе, хотя руководство «Нафтогаза» и пытается саботировать подписание соглашения. Поэтому необходимо, чтобы европейцы активно давили на Украину, чтобы те заняли конструктивную позицию и подписали договор на транзит», — добавил эксперт.

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