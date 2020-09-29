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Риск для "Севпотока-2"? Помпео объяснил Греции планы США

29 сентября 2020, 12:45  •  76 • Аналитика
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
МОСКВА, 29 сентября/ Радио Sputnik. Растущий интерес США к региону Северной Греции связан с геостратегическим значением, а также с энергетической диверсификацией Европы, заявил госсекретарь США Майк Помпео Афинскому агентству новостей АМНА.
Корреспондент поинтересовался у американского чиновника, насколько регион северной Греции и особенно ее порты важны для энергетической диверсификации Европы, и ограничивается ли растущий интерес США к Александруполису энергетикой или он имеет более широкое геостратегическое значение.
"Определенно, не только энергия. В этом есть реальное геостратегическое значение. Но я думаю, что ваш взгляд на энергию правильный. Политика президента Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее возможности за счет диверсификации набора источников энергии. И не зависеть от России и "Газпрома". Это нехорошо, это небезопасно. Это создает риск и, честно говоря, стоит людям больше денег, чтобы отапливать свои дома и использовать другие способы энергии", – сказал Помпео, слова которого приводит РИА Новости.
Госсекретарь США отметил, что в понедельник у него состоялись встречи с высокопоставленными официальными лицами Греции и Северной Македонии. Все они, по его словам, отметили уникальное, действительно исключительное участие США в регионе.
"И я думаю, что это будет означать действительно хорошие вещи: большую диверсификацию источников энергии, более дешевую энергию и их реализацию вместе с надежными партнерами, такими как компании из США", – сказал Помпео.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубических метров в год. Его реализует Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% ‒ каждый на сумму до 950 миллионов евро.
Против проекта выступают Соединенные Штаты, которые продвигают для экспорта в Евросоюз собственный СПГ. В декабре в рамках военного бюджета Вашингтон ввел санкции в отношении проекта, потребовав от компаний, вовлеченных в него, остановить прокладку трубопровода. Швейцарская Allseas после этого объявила о приостановке работ. В настоящее время в США обсуждают расширение санкционных мер в отношении проекта.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в ФРГ изучат вопрос правомерности санкций США к "Северному потоку-2".
А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, почему "Северный поток" злит американцев, а также почему строительству мешают в Европе.
Узнать за 90 секунд: кому и чем мешает "Северный поток-2"?
10:45
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