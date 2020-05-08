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РИО и РВИО заявили о попытках глав стран Прибалтики обелить фашизм
08 мая 2020, 19:10 • 26 • Аналитика
Заявление, сделанное руководством Латвии, Литвы и Эстонии по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе, стало очередным шагом прибалтийских элит к обелению фашизма как идеи и политической практики, говорится в совместном заявлении Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Заявление подписали председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и председатель РВИО, помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее президенты стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором снова обвинили СССР в оккупации. Президенты отметили, что балтийские страны считают окончанием Второй мировой войны вывод российских войск после восстановления независимости их стран в 1990-1991 годах.
"Совместное заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии, подготовленное к 75-летию окончания Второй мировой войны в Европе, апеллирует к ценностям "западной демократии", являясь по существу актом исторического ревизионизма с националистических позиций. Внимательно ознакомившись с документом, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество отмечают целый ряд исторических искажений и умолчаний, которые в нем содержатся", - говорится в заявлении РИО и РВИО.
"Рассуждая о том, что "два беспощадных диктатора – Гитлер и Сталин – поделили Европу на регионы влияния", президенты Латвии, Литвы и Эстонии отказывают своим народам в исторической субъектности. Образ безвольных "наций-жертв" позволяет закрыть глаза на действия прибалтийских добровольцев СС, чьи злодеяния получили однозначную оценку Нюрнбергского трибунала", - отмечается в совместном заявлении.
Как подчеркивают РИО и РВИО, прикрыть постыдные акты сотрудничества с нацистами национально-освободительной борьбой невозможно.
"Сближение с Гитлером было осознанным политическим курсом прибалтийских автократий. Латвия и Эстония стали плацдармами нацистской Германии, подписав соответствующие документы еще в 1939 году. В феврале 1940 года директор департамента госбезопасности Литвы Повилайтис также посетил Берлин, где по поручению своего правительства зондировал вопрос о германском протекторате. Вхождение в состав СССР, произошедшее не по итогам Второй мировой войны, как заявляют президенты трех прибалтийских стран, а в 1940 году, на основании референдумов, позволило народам Латвии, Литвы и Эстонии вступить в борьбу под знамёнами лидера антигитлеровской коалиции", - отмечается в заявлении.
Также в РИО и РВИО напомнили, что международное признание вхождения прибалтийских республик в состав СССР произошло на Ялтинской и Потсдамской конференциях, а затем подтверждено в 1975 году по итогам Хельсинкского совещания.
"Впору гордиться, а не замалчивать тот факт, что в различных частях Красной армии сражались десятки тысяч граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Символично, что первым национальным подразделением, созданным в годы Великой Отечественной войны, стала 201-я Латышская стрелковая дивизия, укомплектованная преимущественно добровольцами. Этим людям была очевидна альтернатива – гитлеровцы проводили в Прибалтике политику геноцида. В Эстонии были убиты 80 тысяч, в Литве – 205 тысяч, а в Латвии – до 300 тысяч мирных жителей", - говорится в заявлении.
Историческое и военно-историческое общества отметили, что в боях за освобождение Прибалтики отдали свои жизни более 60 тысяч солдат и офицеров Красной армии. "Их жертва послужила фундаментом последующего возрождения латвийской, литовской и эстонской государственности. Невозможно согласиться с тем, что "на смену одному тоталитарному режиму пришел другой", - отмечается в заявлении.
"Глубоко безграмотно приравнивать советский строй, пусть и не лишенный собственных недостатков, к бесчеловечному нацистскому режиму, отвергающему элементарные ценности равенства, просвещения и развития. Продвижение подобных взглядов – уже не первый шаг прибалтийских элит к "обелению" фашизма как идеи и политической практики", - подчеркивается в заявлении.
Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество призвали "бороться с любыми проявлениями исторического ревизионизма, влекущими за собой размывание легитимности современного международного порядка". "Давая оценки прошлому, необходимо ориентироваться на мнение профессиональных историков и подлинные документы, а не на умозрительные идеологические конструкции. Высоко чтим подвиг бойцов Красной армии и их союзников, избавивших мир от фашистской чумы. Благодарность великому поколению победителей живет в наших сердцах", - заявляют РИО и РВИО.
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