Рио Фердинанд пришел в Кремль без носков, а Лотар Маттеус не исключил, что российская сборная выйдет в финал ЧМ-2018

В пятницу, 6 июля, в Кремль пригласили веселую компанию. Попить чаю с пирожными к Владимиру Путину пришел президент Международной Федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино, а вместе с ним девять прославленных футболистов из разных стран мира, которых просто и скромно величают «легендами». Среди «легенд» оказалась одна женщина - Александра Скотт, серебряный призер чемпионата Европы 2009 года по футболу среди женщин в составе сборной команды Англии, обладатель Кубка УЕФА 2007 года.

Путин встречает звёзд футбола в Кремле.

- Позвольте приветствовать вас в Москве! Когда люди видят вас на трибуне, это не только вдохновляет на то, чтобы самим заниматься спортом, но и создает атмосферу праздника и доверия, - обратился к «легендам» Владимир Путин. - Так называемые народные журналисты в соцсетях способствовали тому, что многие стереотипы о России рухнули. Люди увидели, что Россия доброжелательная и гостеприимная страна.

В этот момент за спинами «легенд» появились кремлевские официанты и налили им чаю. Прославленные футболисты убедились, что и в Кремле все тоже очень гостеприимно. Глядя на Владимира Путина, было видно: он жутко доволен проведением в России чемпионата мира по футболу, он будто и сам с головой погрузился в эту сумасшедшую атмосферу всеобщего ликования, хотя на самом деле президент пока побывал лишь на открытии чемпионата.

- Я уверен, что в свое время выбор России как страны, которая организует чемпионат мира по футболу, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну, потому что для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массовых видов спорта, - заметил Путин.

По его словам, после завершения игр в России будет разработан план по использованию созданной для чемпионата мира инфраструктуры.

- Мы особое внимание будем уделять развитию футбольного наследия, - пообещал Путин, а потом решил узнать главное.

«Вы - эксперты в футболе мирового класса. Когда пресса уйдет, может быть, вы поделитесь со мной, кто будет обладателем кубка в этом году?», - спросил у «легенд» Путин. Те захохотали.

Джанни Инфантино поблагодарил Россию за «замечательную работу по проведению чемпионата».

- Мы все, кто приехали сюда, влюбились в Россию. Вы говорите о стереотипах, да, это было, но когда приезжаешь сюда, видишь людей, невероятную красоту Москвы, болельщиков, то уже нельзя не влюбиться в Россию. Я чувствую себя, как ребенок в магазине игрушек. Мне сказали, что полицейские на Красной площади, когда их о чем-то спрашивают, улыбаются - это то, что будет составлять имидж России, - заметил Инфантино.

Чемпион мира в составе сборной Германии Лотар Маттеус, у которого, кстати, русская жена, заметил, что бывал на многих первенствах, но России удалось организовать лучший чемпионат мира за последнее время.

- Я был в России в 1979 году, еще тогда я понял, что тут можно играть в футбол. Знаю, что россияне были недовольны своей национальной командой, но сейчас ситуация изменилась, - заметил Маттеус.

После этого журналистов попросили выйти, и «легенды» остались с Путиным с глазу на глаз.

- Ну и кто же выиграет чемпионат, что вы сказали президенту? - спросили мы потом у Инфантино.

- Мы решили, что вам об этом не скажем!

- Вам удалось затащить президента на игру Россия-Хорватия 7 июля в Сочи?

- Посмотрим. Ему нравится Сочи, как вы знаете. На финале чемпионата Владимир Путин точно будет, но, надеюсь, и до финала побывает на матчах.

- А Россию мы увидим в финале?

- Хахаха. Может быть... - веселился Инфантино. А потом заметил, что матч Испания - Россия стал одним из лучших и самых непредсказуемых на ЧМ-2018.

- Я думал, что чемпионом станет либо сборная Испании, либо Португалия. Но видимо, я в футболе ничего не понимаю, - засмеялся он.

Еще он признался, что теперь «спокойно может приехать в Россию, как турист».

- А, может, меня и послом сюда пошлют, - пошутил он.

Бывший полузащитник сборной Хорватии, бронзовый призер ЧМ по футболу Звонимир Бобан, заметил, что игра 7 июля в Сочи будет тяжелой.

- Обе команды находятся в хорошей форме, возможно, до турнира все предполагали, что хорваты находятся на более высоком уровне, чем сборная России, но с другой стороны никто ведь не предполагал, что российская команда дойдет до 1/4 финала. Российская сборная продемонстрировала свои лучшие качества, но, надеюсь, Хорватия победит, - сказал он.

А вот Лотар Маттеус не исключил, что Россия даже сможет выйти в финал.

- Осталось 8 прекрасных команд, на этом чемпионате много сюрпризов. Мне кажется, хорошие шансы на победу у Бразилии - у них мощная, сильная команда, но хороший шанс и у российской сборной - ее очень поддерживают болельщики. Чем дольше команда страны-организатора чемпионата продолжает участвовать в соревнованиях, тем лучше, это очень позитивно влияет на общую атмосферу, - сказал Маттеус.

- Мы заметили, что вы пришли в Кремль в ботинках, но без носок. Это что-то «футбольное»? И как вы оцениваете ноги Акинфеева и Дзюбы (футболисты российской сборной, - Ред.)? - спросила одна из журналисток у Рио Фердинанда, шестикратного победителя чемпионата Англии по футболу.

- Дзюба и Акинфеев - важные игроки. Дзюбу нельзя не отметить, как он старается. Сегодня футбол изменился, такие игроки, как Дзюба, приобретают большее значение. А что касается носков, то я их просто забыл, - признался Фердинанд.

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