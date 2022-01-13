Ринат Ахметов тащит во власть детского доктора, одиозного интервьюера и скандального политикана

Если олигарх Коломойский в преддверии президентских выборов раскручивал одного популярного персонажа – Зеленского, то его коллега Ахметов решил не мелочиться и раскрутить сразу трёх кандидатов – с прицелом на будущее президентство. Чаще всех в эфире телеканала «Украина-24», принадлежащего главному украинскому богатею, появляются трое (при этом, по несколько раз за сутки, и – в самых разных телепрограммах) – Евгений Комаровский, Дмитрий Гордон и Олег Ляшко. Пока непонятно, кто из них фаворит.

Сюжет: Украинский кризис

Кандидаты Ахметова «накрывают» три неравноценные ниши потенциальных избирателей. Комаровский – явно для русскоязычной интеллигенции. Он избегает говорить о гражданской войне (даже в контексте «Россия напала!»), как, впрочем, и о политике. Его основные темы – социальные вопросы и «как жить дальше». Терапевт из Днепропетровска критикует власть, но не так, чтобы слишком остро. При этом акцент делается на гражданском примирении. Гордону внимают, в основном, те, кому по душе образ Остапа Бендера, обретшего вожделенный миллион. Украинскую власть Гордон критикует намного острее, чем Комаровский, но при этом основной акцент делается на огульное охаивание СССР и России. Впрочем, о советских актёрах и творческой интеллигенции Гордон отзывается максимально восторженно, подкупая тем самым пожилую аудиторию. Что же до Ляшко, то, поведав за две новогодние недели не меньше десятка раз о своём тяжёлом детдомовском детстве, глава «радикалов» позиционировал себя, как «сиротку» и «деревенского» – пожалеют его, в основном, те, кто узнает в нём себя. Прицел на жителей центра и севера страны. Судя по тому, что Ахметов выставил вперёд именно эту троицу (а не других своих подшефных – Гройсмана, Яценюка или Смешко), основной расчёт, как и прежде, сугубо популистский. Президентом Украины легче стать шоумену, а не профессиональному политику.

Социологи сосчитали, что наибольшие шансы угодить избирателям, разочаровавшимся в Зеленском, но так и не очаровавшимся Порошенко и прочими, у Комаровского – на уровне 35 процентов поддержки. Вторым следует Гордон – с 30 процентами. Поддержать «сбитого лётчика» Ляшко готовы порядка 15 процентов условно «протестного» электората. Остальные хотели бы видеть конкурентами Зеленского кого-то другого (от Евгения Мураева до Нестора Шуфрича).