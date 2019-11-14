|
Римский папа согрешил: От Франциска требуют покаяния за поклонение Пачамаме
14 ноября 2019, 15:24 • 100 • В мире
В интернете распространяется петиция против "кощунственных и суеверных действий" римского папы Франциска, совершённых им в ходе октябрьского заседания Синода Римско-католической церкви по проблемам Амазонии. Подписи под ней поставили более ста представителей католического духовенства и светских учёных.
Авторы петиции призывают папу "публично и однозначно покаяться в объективно тяжких грехах и всех публичных преступлениях против Бога и истинной веры".
В документе указаны 6 главных "святотатств", совершённых папой на "амазонском" Синоде. В их числе значится присутствие на акте поклонения языческой богине Пачамаме, церемония в честь которой проводилась в Ватиканских садах, что осквернило окрестности могил мучеников и церковь апостола Петра, указывают авторы петиции.
Кроме того, говорится в петиции, папа принял участие в идолопоклонстве, благословив идола. Изображение Пачамамы было размещено перед главным алтарём собора Святого Петра, а после этого его с процессией перенесли в зал Синода.
При этом понтифик с молитвами присоединился к процессии. После того как деревянные статуэтки идола были вынесены разгневанными католиками из церкви Святой Марии и выброшены в Тибр, папа извинился, но не перед ними, а перед поклонниками Пачамамы, которой в церкви установили другой деревянный образ.
В конце концов в ходе заключительной мессы Синода папа принял чашу, которая была задействована в идолопоклоннической церемонии, и водрузил её на алтарь.
В петиции также помянут "Документ о человеческом братстве", подписанный папой и имамом египетской мечети Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайебом в феврале. В нём было сказано, что "все религии созданы по воле Бога".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 ноября 2019, 03:09
|
09 ноября 2019, 11:24
|
10 ноября 2019, 16:54
|
10 ноября 2019, 00:39
|
10 ноября 2019, 07:09
|
08 ноября 2019, 06:24
|
12 ноября 2019, 04:39