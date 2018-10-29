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Римский клуб и Дональд Трамп

29 октября 2018, 09:09  •  57 • В мире
Кто из американских президентов внёс неоценимый вклад в реализацию планов Римского клуба, а кто решил обходиться без его советов, в этой статье, посвященной 50-летнему юбилею клуба, рассказал доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Катасонов
Автор:
Катасонов Валентин
Я уже писал о том, что американские президенты за редкими исключениями поддерживали идеи Римского клуба (РК) и оказывали содействие реализации планов Клуба в Америке. Одним из исключений был президент Ричард Никсон.
Николай Сенченко в своей книге «Кто делает мировую политику» (2017 год) пишет:
…большой победой Киссинджера на службе Комитета 300 было уотергейтское дело, спровоцированное Римским клубом и приведшее к вынужденной отставке президента США Ричарда Никсона. Римский клуб ставил в вину Никсону подписание договора с Л.И. Брежневым об ограничении системы противоракетной обороны, а также его последовательную борьбу с наркобизнесом, руководит которым во всем мире все тот же Комитет 300. Римским клубом было поручено Киссинджеру заполнить все должности в администрации Никсона преданными РК людьми.
История с отставкой президента Никсона, как пишет Н. Сенченко, «наглядно демонстрирует, что Римский клуб и Комитет 300 являются очень серьезными организациями, с которыми шутки плохо кончаются».
Р. Никсон. Фото: www.globallookpress.com
Имеется достаточно много свидетельств того, что решение об импичменте Никсона было принято лично Дэвидом Рокфеллером, одним из наиболее видных членов Комитета 300 и фактическим учредителем и закулисным руководителем Римского клуба. А Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский были правой и левой рукой Дэвида Рокфеллера в делах, связанных с реализацией планов Клуба как во всем мире, так и в самих США.
А вот президент Рональд Рейган внес неоценимый вклад в реализацию планов Римского клуба. В частности, в администрацию Рейгана в начале 1981 года был представлен подготовленный по заказу Комитета 300 и Римского клуба доклад Стэнфорда «Изменение образа человека». Доклад лег в основу государственных программ морального и интеллектуального разложения американской нации. В частности, по рекомендациям указанного доклада, стала проводиться реформа высшего и школьного образования, которая, как пишет Джон Коулман в своей книге «Комитет 300», привела к тому, что в Америке появилось поколение абсолютно неграмотных людей. А переход к экономической политике под названием «рейганомика» ускорил процесс деиндустриализации США.
Неоценимы также услуги перед «олимпийцами» (так называют членов Комитета 300) и такого президента США, как Билл Клинтон. Годы его президентства - 1993-2001. Это как раз апогей процессов экономической и финансовой глобализации. Америке в это время удалось втянуть в глобализацию почти все страны мира, особенно Китай, а также Россию. Но и сама Америка плотно вписалась в процессы глобализации, что ускоряло ее деиндустриализацию и перенос транснациональными корпорациями производств и рабочих мест из США в разные уголки планеты.

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