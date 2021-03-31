Рим назвал враждебным актом шпионский инцидент с российскими дипломатами

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МИД Италии отчитался перед депутатами о немедленной реакции ведомства

Власти Италии расценили ситуацию с задержанием сотрудника посольства РФ, которого подозревают в шпионаже, как "враждебный акт". Об этом заявил глава МИД Республики Луиджи Ди Майо в ходе выступления на совместном заседании комиссии по иностранным делам Сената и палаты депутатов.

"Речь идет о враждебном акте чрезвычайной серьезности, поэтому мы немедленно приняли необходимые меры", – цитирует РИА "Новости" итальянца.

Ранее сегодня внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при дипмиссии РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в шпионаже.

Также в среду Ди Майо уже давал свой комментарий по данному событию через соцсети. В частности, министр сообщил, что передал российскому послу Сергею Разову протест властей Италии из-за якобы шпионской деятельности в пользу Москвы.

Сегодня стало известно о задержании о задержании спецподразделением карабинеров итальянского служащего ВМС и сотрудника нашей дипмиссии в момент передачи секретных материалов в обмен на денежное вознаграждение. Как уверял Ди Майо, операция готовилась долго и была проведена силами спецслужб и Минобороны.

Позже посольство РФ подтвердило факт задержания российского дипломата, но отказалось более детально комментировать данную информацию.

