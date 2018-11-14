Рихтуют последние детали: Великобритания согласовала с ЕС техническое соглашение о Brexit

Окончательно выход Великобритании из Евросоюза может быть оформлен уже до конца ноября 2018 года.

Стало известно, что Великобритания согласовала соглашение о выходе страны из ЕС на техническом уровне. Об этом сообщает BBC.

По данным телерадиокомпании, завтра, 14 ноября, состоится экстренное заседание правительства Великобритании, на котором должно быть одобрено это соглашение.

Следующим этапом станет саммит в Брюсселе, на котором соглашение по Brexit должно быть окончательно утверждено. Этот самит должен пройти 24-25 ноября.