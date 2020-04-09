Рига в условиях режима ЧС вновь "заговорила" по-русски

Латвия уже несколько недель находится в режиме чрезвычайной ситуации. В Риге это особенно заметно: 700-тысячный город с более чем 800-летней историей практически вымер. По крайней мере, в центре латвийской столицы людей встретить очень непросто, зато их довольно много в районах и на природе.

Особенность режима чрезвычайной ситуации в том, что официально разрешено использовать в обращении к жителям иностранные языки. Прежде всего, это относится к русскому, который является родным для 40% населения страны и более чем 52% населения столицы. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного.

Не жесткий карантин, но

В Латвии не введен жесткий карантин, но людям запрещено собираться на улицах в группы больше двух человек. Также запрещены все массовые мероприятия, закрыты школы и вузы, больницы не проводят консультации плановым больным. По данным правительства, каждый второй житель Риги перешел на удаленный режим работы.

Текст на русском в транспорте, торговых центрах и на информационных табло в Риге увидеть в обычной ситуации практически нереально. В условиях ЧС информация распространяется на трех языках. Для местных жителей это непривычно. В социальных сетях одни восторгаются таким подходом, а другие, наоборот, жалуются. "Здорово, что наконец заговорили с нами по-русски", - написал пользователь по имени Иван в Twitter. Другая пользовательница - Анита - возмутилась: "Здесь Латвия, а не Россия. Почему говорят по русски?" – написала она.

На электронном табло Латвийского национального художественного музея написано, что он закрыт до окончания ЧС. В том числе на русском языке. Хотя государственные учреждения, особенно работающие в сфере культуры, особо жестко отстаивают позиции латышского языка. Это связано еще и с тем, что минкульт находится в введении партии "Все - Латвии", которая известна своими националистическими взглядами. Эта партия, в частности, участвует в шествиях легионеров СС и их сторонников 16 марта.

Пустые афиши

Без жесткой изоляции, но с массой ограничений жители Риги справляются каждый по-своему. Еще одна особенность – абсолютно пустые афишные тумбы: они просто белые, никаких концертов, выступлений, массовых мероприятий. На одной из них висит старый плакат, анонсирующий выступление журналиста Владимира Познера в апреле. Снять не успели, но выглядит, как весточка из прошлой жизни.

Сам Познер в видеорежиме сообщил латвийским СМИ, что сидит дома и никуда ехать не планирует.

Многие магазины, кафе, рестораны закрыты. Закрылась на время ЧС и известная в Латвии сеть "Лидо". Руководство решило, что не может обеспечить безопасность своих сотрудников, и отправило их в отпуск. Аэропорт "Рига" готовит массовое увольнение – планируют сократить более 500 сотрудников из 1,2 тысячи работающих в самом крупном аэропорту стран Балтии. На грани банкротства оказалась национальная авиакомпания AirBaltic. Правительство рассматривает возможность вложить в нее 150 миллионов евро для поддержания на плаву.

Жизнь на "удаленке"

Рижане начали активно использовать онлайн-конференции. В таком формате они празднуют дни рождения, встречаются с друзьями по "удаленке", даже устраивают концерты. Так, например, участник российского шоу "Голос" рижанин Александр Казаков дал концерт на YouTube. Его примеру последовали многие другие музыканты.

Рижские власти запретили бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Это вызвало волну возмущения у пожилых людей, но действия властей, по мнению медиков, вполне оправданы: необходимо сократить число пассажиров, поскольку в автобусах, трамваях и троллейбусах очень сложно обеспечить социальную дистанцию. В Латвии она составляет два метра. Маршрутные такси в Риге во время ЧС не курсируют – их решили снять с маршрутов.

Многих пугает то, что будет с экономикой. Латвия пережила тяжелейший кризис в 2008 году – после этого из страны уехали сотни тысяч человек. В республике с населением менее 2 миллионов наблюдается очень тяжелая демографическая ситуация. Если наступит кризис, а он прогнозируется, ожидается большой отток населения в более развитые и богатые страны ЕС. Но сделать это можно будет после открытия границ. Пока же рижане и все латвийцы никуда уехать не могут. "Я никуда не ухожу (из дома - ред.). У нас никто никуда не уходит", - сказал РИА Новости рижанин по имени Даниил.

Режим ЧС в Латвии официально продлен до 12 мая.