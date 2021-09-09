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Рига скрывает от правосудия латышских эсэсовцев

09 сентября 2021, 22:45  •  72 • Украина
Власти Латвии отказали Белоруссии в юридической помощи в деле расследования фактов геноцида мирного населения республики, совершённых латышскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны.
«Генеральная прокуратура Латвийской Республики с безосновательной ссылкой на ст. 17 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы»,
– говорится в заявлении белорусской Генпрокуратуры.
Минск обвинил Ригу в укрывательстве нацистских преступников и пообещал предпринять все усилия, чтобы привлечь гитлеровских приспешников к ответственности. Россия оказывает белорусским коллегам необходимое содействие. «...Российская Федерация, я официально подтверждаю, активно нам оказывает содействие. Мы получили ответы руководителей всех заинтересованных государственных органов. Определены ответственные должностные лица. Сейчас идет активный поток информации из архивов Российской Федерации», – сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.
К комплектованию подразделений СС на территории Латвии немцы приступили в феврале 1943 года. Высшие командные должности занимали немецкие офицеры. Латышские эсэсовцы участвовали в расстрелах пленных красноармейцев и казнях мирных граждан, в т. ч стариков, женщин и детей, как это было в деревнях Розалино, Барсуки, Князево и др.
По данным белорусских правоохранителей, в Латвии и за её пределами проживают около 400 бывших боевиков латышских подразделений СС, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Латвийской стороне был передан список из 22 фамилий, в отношении которых необходимо провести процессуальные действия, но Рига ответила, что исполнение просьбы белорусской стороны нанесёт ущерб суверенитету Латвийской Республики и создаст риски для безопасности латвийского государства.
Если справедливое возмездие фашистским палачам представляет угрозу государственному строю Латвии, достойно ли такое государство существовать на карте мира?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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