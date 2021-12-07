Рига пригрозила Москве отключением от Swift

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Латвия не исключает санкционного режима против "Северного потока-2"

В МИД Латвии подтвердили, что Запад планирует отключить Россию от платежной системы Swift, в случае "вторжения" Москвы на территорию Украины. Также ограничительным мерам подвергнется и еще не запущенный "Северный поток-2". Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" во вторник, 7 декабря.

Таким образом, официальная Рига признала наличие у Вашингтона планов ввести против РФ "адские" рестрикции финансового толка, о которых накануне сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

"Россия может быть отключена от Swift, а "Северный поток-2" может быть подвергнут санкциям, если Россия вторгнется на Украину", – вещает латвийское дипведомство.

Судя по всему, в Соединенных Штатах и в Евросоюзе продолжают нагнетать обстановку накануне сегодняшней встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которая пройдет в закрытом онлайн-режиме и где одной из главных тем беседы будет ситуация вокруг Незалежной, в том числе мифические полчища российских войск рядом с украинской границей.

Комментируя по горячим сообщениям об угрозах американцев отключить РФ от Swift член Совфеда Владимир Джабаров вчера выразил сомнение, что Вашингтон сможет пойти на такой шаг, поскольку тогда пострадают сразу многие страны мира.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что западники ищут и другие варианты экономического наказания Москвы из-за придуманной ими самими пугалки нападения на Украину. В частности, речь может идти о запрете на конвертацию рублей в другие валюты, в том числе доллары или ограничении деятельности крупных отечественных банков и РФПИ.

