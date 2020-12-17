Риелтор рассказал, сколько сегодня может стоить недвижимость Зеленского в Крыму

Ялта, 16 декабря. В Крыму прямо напротив Ливадийского дворца в Ялте в ЖК находится элитная квартира, оформленная на супругу президента Украины Владимира Зеленского — Елену. Площадь помещения составляет почти 130 кв. м., также к нему относится парковочное место на 16 кв. м. В доме есть открытый бассейн, современная система безопасности, автономное газовое отопление.

Корреспондент ФАН осмотрел жилой комплекс, поговорил с риелтором о том, сколько сегодня может стоить эта квартира, а также с жителями поселка Ливадия о таком необычном соседстве.

Когда, у кого и за сколько?

Елена Зеленская, судя по ее декларации, приобрела элитную квартиру в 5-этажном жилом комплексе «Император» в 2013 году, причем в 2 раза дешевле рыночной стоимости. Прошлый владелец недвижимости — украинский бизнесмен, бывший депутат Верховной рады Александр Буряк. Комментировать эту сделку за все эти годы никто не захотел — ни Буряк, ни семья Зеленских, ни фирмы, через которые проходила покупка.

В прошлом году в Госкомитете Крыма по государственной регистрации и кадастру заявляли, что жена Зеленского не перерегистрировала квартиру в Ялте, но при этом ее право собственности признано действительным.

Согласно данным портала, где продают квартиры в этом жилом комплексе, квартплата составляет 40 рублей за кв. м. То есть за почти 7 лет владения этой недвижимостью в составе РФ супруга президента Украины должна была заплатить почти 400 тыс. рублей. Информации о том, погашена ли такая сумма за коммуналку, пока нет.

Примечательно, что продать эту квартиру Зеленские тоже смогут только после того, как признают Крым частью России, поскольку сделка купли-продажи будет проходить по российскому законодательству. В 2019 году уже появлялась информация, что президент планирует продать недвижимость в Ялте через третьих лиц, однако далее подобных сообщений дело не продвинулось.

Что говорят риелторы?

«Сейчас в «Императоре» продается квартира со схожей площадью за 27 млн рублей (почти 370 тыс. долларов по нынешнему курсу. — Прим. ФАН.). Там осталось всего 4 непроданных квартиры на втором, третьем и пятом этажах, стоимость квадратного метра начинается от 4000 долларов. Сам дом действительно хороший, потому что построен, как я знаю, в дворцовом стиле 19 века», — говорит риелтор.

Получается, если Елена Зеленская решит продать эту квартиру, то за вычетом вложенных 160 тысяч долларов выручит «сверху» еще 210 тысяч долларов.

«Владельцы квартир в ЖК появляются нечасто даже летом. Кто владельцы? Ну, могу сказать, что точно не простые рабочие… В основном это либо бизнесмены, либо чиновники, в том числе бывшие украинские. Но поименно я не могу назвать вам, кто там живет. Впрочем, вряд ли вы что-то интересное найдете на этот счет, даже если выясните», — сказал собеседник.

Ранее земля под жилым комплексом принадлежала Ливадийскому дворцу, однако днепровские бизнесмены умудрились еще при Украине получить ее для своих целей и в 2009 году вырос жилой комплекс. Обращения и протесты со стороны местных жителей не возымели никакого эффекта.

«Схожая ситуация обстоит на всей территории Большой Ялты, особенно с элитными комплексами, домами и так далее. При Украине тут все подобным образом хаотично застраивалось и оформлялось в собственность. После 2014 года многие здания были снесены – их признали самовольными строениями. По Крыму, как я знаю, таких 6 лет назад было около 10 тысяч, поэтому ничего удивительного в этом нет. Сколько сейчас таких самовольных построек – не знаю, но сносят их хоть и медленно, но уверенно», — сказал риелтор.

Могут и снести

Еще в 2008 году прокуратура Ялты проверяла законность строительства ЖК «Император» на территории, которая до этого числилась частью парка Ливадийского дворца. Однако дело, видимо, в итоге как-то прикрыли, поскольку, как уже говорилось ранее, в 2009 году здание было достроено и сдано в эксплуатацию.

Возможно, рано или поздно это здание может в очередной раз вызвать к себе интерес правоохранительных органов, после чего ЖК может быть снесен. Тем более что с 2015 года органы местного самоуправления наделены правом без решения суда сносить самострои. Сейчас эта практика широко применяется, особенно в Крыму, потому что наследие Украины – хаотичная застройка полуострова — до сих пор напоминает об этом времени.

Что говорят «соседи»?

Сотрудники элитного комплекса не очень разговорчивые, жильцы комплекса, которых корреспондент ФАН встретил на выходе на улице — тем более. А вот жители поселка Ливадия более отзывчивые люди.

«Тут каждый местный слышал, что у Зеленских там есть квартира. Они сюда вроде только один раз ненадолго приезжали, когда покупали квартиру. Больше потом я их не видела», — сказала женщина, убирающая во дворе одного из соседних кафе.

«Такие соседи нам не нужны, особенно после всего того, что Украина сделала с Донбассом, и что пытается сделать с Крымом, перекрыв Северо-Крымский канал. Ничего хорошего ни для Украины, ни для Крыма, ни для России Зеленский не сделал, поэтому лучше ему здесь не появляться», — предупредил пожилой таксист.

Его слова получили поддержку среди собравшейся коллегии других водителей, которые обсуждали до этого введение графика подачи воды в Ялте. Как мы видим, Владимира Зеленского действительно ждут в Крыму, однако не для того, чтобы поблагодарить, а чтобы «поговорить по-мужски», как в 2014 году это сделали с нардепом от партии экс-президента Украины Порошенко Алексеем Гончаренко, отправив его в короткий нокдаун.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о недвижимости известной украинской певицы Софии Ротару в Ялте, которую она выставила на продажу.