РГО активнее займется интернетом

Новая кампания медиагрантов Русского географического общества на 2020 год начнется в феврале. О ее особенностях рассказал Дмитрий Песков, председатель медиасовета РГО и пресс-секретарь Президента России (на фото).

- Прежде всего в грядущем году мы планируем расширить нашу работу с интернетом, будь то интернет-сервисы, YouTube, социальные сети - и наши, отечественные в первую очередь, и зарубежные, - заявил Песков.

И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Пресс-конференция в штаб-квартире РГО прошла в новом формате: вопросы задавали не только присутствующие журналисты, но и соискатели грантов в режиме видеоконференции и в специальном чате.

Из новшеств, кроме того, ожидаются более жесткие условия как финансовой поддержки, так и приемки готового продукта.

- Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые и требовательные, и мы не будем скрывать свою критику, - пообещал Песков и добавил: в приоритете все так же остается ориентирование на продвижение внутреннего туризма. Причем будут приветствоваться материалы, ориентированные не только на российских зрителей и читателей, но и на зарубежных.

О требованиях оформления, темах и точных датах подачи заявок более подробно можно узнать в разделе «Гранты» на сайте rgo.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники