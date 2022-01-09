RGNpress: Молдавия должна выйти из СНГ

Экс-посол настаивает стращает румын появлением ОДКБ в Молдавии

«Республика Молдова должна срочно покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ), поскольку однажды на её территории могут оказаться войска «миротворцев» из Организации Договора о коллективной безопасности (ДКБ)»,

– цитирует экс-посла Молдовы в Румынии Михая Грибинчу румынский новостной портал RGNpress.

Грибинча, комментируя последние события в Казахстане, паникует – Кишинёву «грозит опасность», необходимо срочно покинуть ряды СНГ, хотя тут же признаёт: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сам призвал Россию помочь справиться с террористами, и только после официального обращения президента Казахстана в ОДКБ, эта организация согласилась помочь.

Судя по всему, Грибинча нашёл удобный повод, чтобы убедить Молдавию выйти из СНГ, уверяя – дальнейшее нахождение в Содружестве не имеет никакого смысла: и газ для Молдовы Россия продаёт дороже, чем Белоруссии или Армении, и молдавским товарам не дают свободный доступ на рынок СНГ, а молдавские граждане, все как один, подвергаются дискриминации на территории России – выгоды никакой нет, следовательно, пора уходить. И начинать процесс выхода необходимо прямо сегодня, не откладывая.

«Власти Молдовы должны начать процесс выхода из СНГ, потому что нет гарантии, что через три или четыре года Додон (или другой подобный ему предатель) не вернётся к власти и, столкнувшись с какими-то беспорядками, не вызовет «миротворческие войска» ОДКБ. Я не думаю, что тот факт, что Республика Молдова не является членом ОДКБ, станет препятствием для «умиротворения» Молдовы. Ведь на самом деле ОДКБ – это механизм, аналогичный бывшему Варшавскому договору. И предназначен этот механизм для борьбы с демократией, которая представляет угрозу всем лидерам стран СНГ, разве только за исключением Армении»,

– истерит экс-посол, что интересно, на румынской информационной площадке. Логика здесь есть, поскольку Румыния видит будущее молдавского государства в том, чтобы оно было поглощено государством румынским.

Однако есть и положительные моменты во всех этих событиях для Молдовы и для всего региона, отмечает Грибинча. Например, теперь Москва перестанет настаивать на возобновлении переговорного процесса с лидерами сепаратистского Приднестровья по урегулированию конфликта, фантазирует он.

И даёт совет Кишинёву проявить осмотрительность, не поддаться на уговоры Тирасполя и не начинать новый раунд переговоров в формате 5+2. Нужно просто тянуть время, учит дипломат, ведь Россия может остаться в Казахстане дольше, чем ожидалось, и Москве будет не до проблем Молдавии. К тому же Грибинча мечтает о том, чтобы присутствие миротворцев ОДКБ вызвало в Казахстане антироссийские настроения, конфликты между русскими и казахами. Тогда, по его мнению, Россия не будет обращать внимания ни на Молдову, ни даже на Украину.

«Последствия всего вышеизложенного сегодня оценить пока сложно», заключает экс-посол, ещё раз напомнив – никаких переговоров с Тирасполем!

Странно, что такие речи звучат из уст дипломата. Да ещё и того, который по долгу своей службы должен представлять интересы Молдовы в Румынии (пусть и в прошлом). Но на самом деле мы видим, что Грибинча куда больше озабочен интересами Румынии, никак не Молдавии. Одновременно он нагнетает страсти вокруг Приднестровья, хотя, будучи дипломатом, должен по идее быть заинтересованным в том, чтобы переговоры в формате 5+2 продвигались, а не буксовали. Однако мир изменился настолько, что порой дипломатию не узнать – и Грибинча тому доказательство.