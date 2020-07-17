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РФПИ разоблачил обвинения Британии: "Зачем красть "секреты" вакцины, если их отдали и так?"

17 июля 2020, 08:00  •  208 • Политика
Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии. Он напомнил, что англо-шведская биофармацевтическая компания и так передала России все "секреты" и "ноу-хау", поэтому в их краже нет никакого смысла. "Я думаю, что вся эта история - это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха", - отметил руководитель организации.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев разоблачил обвинения со стороны Британии в том, что Россия якобы пыталась выкрасть секреты создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Он указал, что Москва и так получила всю необходимую информацию через официальные каналы, поэтому в краже не было никакого смысла.
Речь идёт о заявлении британского центра кибербезопасности о том, что некие хакеры длительное время совершали кибератаки на организации, которые участвовали в создании вакцины от COVID-19. При этом в британском ведомстве добавили, что кибервзломщики "почти наверняка" связаны со спецслужбами России.
В РФПИ назвали обвинения абсолютно бездоказательными, а главное - бессмысленными. Кирилл Дмитриев указал, что англо-шведская биофармацевтическая компания передала Москве все имеющиеся у неё "секреты" и "ноу-хау", чтобы организовать в России производство вакцины AstraZeneca.
Также глава РФПИ отметил, что обвинения в адрес России были выдвинуты сразу после того как появилось сообщение, что уже в августе регуляторы могут одобрить российскую вакцину.
"Я думаю, что вся эта история - это попытка запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха, поскольку она потенциально может быть первой на рынке и потенциально наиболее успешной", - сказал Кирилл Дмитриев в интервью британскому Times Radio.

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