RFI: заявление Додона о румынской оккупации недопустимо

В Бухаресте уверены – президент Молдовы плохо знает историю, на самом деле всё было иначе

27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Накануне этого дня в Израиле проходил Всемирный форум, на котором присутствовал и выступал и президент Молдавии Игорь Додон.

Сайт румынской редакции международной французской радиокомпании RFI опубликовал сразу две гневные статьи, посвящённые этому выступлению. Оказывается, президент Молдовы, вспоминая Вторую мировую войну, упомянул и румынскую оккупацию Молдавии, что, по мнению автора первой статьи Валерии Вику, недопустимо.

«Трагедия еврейского народа происходила в том числе на территории нашей Родины, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими до 300 тысяч евреев. Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии. Такое не должно повториться!»

– заявил Додон.

В Бухаресте уже назвали это заявление «безответственным и ошибочным», повторяющим «кремлёвскую пропаганду и искажающим исторические события».

«Заявление Додона о предполагаемой румынской оккупации прозвучало вскоре после того, как пророссийский президент заявил о прекрасных отношениях между Румынией и Молдовой, которые необходимо углубить. Более того, Додон уверял, что «наши братья по Пруту являются стратегическими партнёрами Республики Молдова»,

– пишет RFI.

Унионисты в Кишинёве уже осудили главу государства, который «отрицает российскую и советскую оккупацию и в то же время говорит о румынской».

«В дополнение к отсутствию логики и последовательности, кажется, что Додон страдает от тяжёлого когнитивного диссонанса», – цитирует издание заявление Политического союза, созданного в Кишинёве пятью унионистскими партиями.

Вторая статья на сайте RFI, посвящённая этому же заявлению Игоря Додона, признаёт, что румынское государство, конечно, несёт ответственность за гибель 380 тысяч евреев и 11 тысяч цыган. Эти преступления имели место также в Бессарабии и в Приднестровье, с этим необходимо согласиться. Однако Бухарест официально признал свою вину, поэтому нельзя говорить о румынской оккупации, возмущается автор статьи Овидиу Нахой.

«Проблема очень чувствительна для молдавского общества, которое и так достаточно сильно разделено между Востоком и Западом. Для тех, кто ориентирован на Восток, Румыния является оккупантом, а СССР – освободителем. И наоборот, для молдавских сторонников западного пути те, кто приходят с Востока, – всегда оккупанты. До сих пор в течение почти трёх десятилетий, прошедших с момента обретения независимости, молдавские президенты старались избегать этого очень деликатного вопроса. И только Игорь Додон не побоялся ещё больше усилить раскол общества. Причём как раз в тот момент, когда Кремль пытается вернуть историю Второй мировой войны»,

– сообщает RFI.

Что касается истории Второй мировой войны, то в Бухаресте не сомневаются: в России ещё с советских времён существует миф о великой войне. И далее автор подробно рассказывает, что происходило «на самом деле». Выступление же Игоря Додона в Израиле противоречит «европейской версии» событий, следовательно, оно не может быть верным. В связи с этим Овидиу Нахой призывает румынских политиков «не оставаться равнодушными» и обязательно сделать официальные заявления.