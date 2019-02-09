RFI: выборы в Молдове через призму обещаний главных политических сил

По предварительным прогнозам социологов, в парламент Молдовы по итогам выборов, намеченных на 24 февраля, могут пройти четыре партии: Партия социалистов (согласно опросам, за неё готовы проголосовать 39% избирателей), Демократическая партия (14%), «Действие и солидарность» (PAS) – 13% и Платформа «Достоинство и правда» (DA) – 9%, последние две составляют блок ACUM, сообщает статья, опубликованная на румынском сайте радиокомпании RFI. Автор статьи корреспондент RFI Валерия Вику анализирует предвыборные обещания политических сил.

В избирательном бюллетене первой идёт Демократическая партия Молдовы (ДПМ), которая официально стартовала в предвыборной кампании под лозунгом «Дела, а не слова». ДПМ обещает избирателям, что она сможет обеспечить «самое сильное экономическое развитие в течение следующих четырёх лет».

Кроме того, Демократическая партия собирается полностью поддерживать прозападный вариант развития Молдовы, в том числе путём ускорения получения членства в Европейском союзе, отмечает RFI.

«Мы будем развивать отношения со всеми нашими зарубежными партнёрами и в первую очередь с нашими соседями, Румынией и Украиной, а также с Россией, со всеми странами СНГ и с международными стратегическими партнёрами», – не скупятся на обещания демократы. Они же обещают вывести российских миротворцев с территории Приднестровья.

А ещё демократы будут заботиться о семьях, детях, молодёжи и пенсионерах, обещают повышение средней заработной платы каждый год, в результате чего она будет составлять 650 евро против 350 евро сегодня, добавляет Валерия Вику.

Но и это ещё не все обещания демократов. По их уверениям, они будут развивать инфраструктуру, отремонтируют за следующие четыре года 10 тысяч километров дорог в стране, объединят электрические сети Румынии и Молдовы. Кроме того, ни одна школа в стране не будет закрыта, демократы обещают создавать новые рабочие места, а суды станут строгими, но справедливыми.

На втором месте в избирательном бюллетене – блок ACUM.

«Добро пожаловать сейчас» – это лозунг блока, лидерами которого являются Майя Санду и Андрей Нэстасе. Кстати, им нужно будет набрать не 6%, чтобы пройти в парламент, а 8%, поскольку это блок, а не партия.

Санду и Нэстасе обещают молдаванам, что в следующие четыре года поднимут среднюю заработную плату выше 550 евро, увеличат финансирование школ в таком размере, что родителям больше не придётся собирать деньги на школьные нужды, при этом зарплату учителям поднимут на 50%. Простые люди будут тратить на 25% меньше денег на лекарства, а медицинские услуги станут качественными и доступными, говорится в статье.

Кроме того, блок ACUM планирует отстранить коррумпированных прокуроров и судей от правосудия, ликвидировать олигархические структуры и бороться с крупной коррупцией, а также вернуть похищенные миллиарды, включая конфискацию незаконных активов. Что касается приостановленного финансирования Молдавии Евросоюзом, то Санду и Нэстасе обещают вернуть его буквально через несколько месяцев после их избрания в парламент.

Отношения с Румынией, по их планам, выйдут на новый уровень, завершится строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинёв, что позволит Республике Молдова получать энергоресурсы с Запада. А партнёрство с Соединёнными Штатами будет означать экономическое и финансовое сотрудничество. Что касается России, то с ней тоже обещают сотрудничать, но, прежде всего, добьются вывода российских миротворцев из Приднестровья. В результате этой бурной деятельности за четыре следующих года Молдова станет членом и ЕС, и НАТО.

RFI отмечает, что на четвёртой позиции в бюллетене стоит Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Игорь Додон говорит об абсолютной победе социалистов на выборах 24 февраля и выступает за переход к президентскому правлению.

Социалисты, в отличие от предыдущих партий, выступают против объединения с Румынией, они настаивают на том, что Молдова должна вести свою «промолдавскую» политику, в противном случае страна исчезнет с политической карты мира.

ПСРМ обещает развивать взаимовыгодное сотрудничество с Китаем, США, Турцией, Израилем, Туркменистаном, Азербайджаном. Также они положат конец антироссийской пропаганде на государственном уровне и вернут населению страны право выбирать, «какое телевидение и какой страны смотреть».

«Мы полностью восстановим и выведем на новый уровень стратегическое партнёрство Республики Молдова с Российской Федерацией», – говорят социалисты. ПСРМ инициирует принятие нового закона о функционировании языков на территории Республики Молдова, согласно которому молдавский язык станет государственным, а русский – языком межнационального общения на территории страны, перечисляет Вику предвыборные обещания социалистов.

В то же время Социалистическая партия планирует закрыть представительство НАТО, открытое в Кишинёве в 2017 году, и обещает, что Молдова не присоединится ни к какому военному блоку. Молдавские дети в школах снова будут изучать историю Молдовы, а не соседнего государства – Румынии.

По мнению ПСРМ, «нынешний режим полностью дискредитировал отношения с Евросоюзом и само понятие европейских стандартов». Поэтому социалисты восстановят отношения Молдовы с ЕС, прежде всего, с учётом интересов страны и поддержания безвизового режима с Евросоюзом, а также продолжат работу с Евразийским экономическим союзом.

Ещё социалисты обещают «последовательно защищать православную религию и традиционные ценности» и «не допустить навязывания новых иностранных ценностей, разрушающих нашу традиционную мораль».

Небольшие шансы пройти в парламент есть и у партии «Шор», во главе которой стоит Илан Шор, мэр города Оргеева. Несмотря на то, что Илан Шор осуждён по делу о мошенничестве, его партия может набрать 5 %. Партия «Шор» обещает увеличить государственный бюджет, построить больше предприятий, создать новые рабочие места и восстановить инфраструктуру, «как это было в советские времена». При этом сам лидер партии уверен в победе, после которой, по его словам, он займётся «реконструкцией Молдавии».