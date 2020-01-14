«Страна явно взяла курс на Москву»

«Как показывают данные последнего социологического исследования «Барометра общественного мнения», которое было проведено в конце декабря прошлого года Институтом государственной политики в Кишинёве, почти 60% граждан Молдовы проголосовали бы за вступление в Европейский Союз. И чуть более 21% проголосовали бы против этого»,

– сообщает с татья, опубликованная на сайте румынской редакции французской радиокомпании RFI .

По мнению автора статьи, Овидиу Нахой (Ovidiu Nahoi), это замечательный уровень, вот только можно ли ему верить. Ведь всего за месяц до проведения опроса в Молдавии свергли проевропейское правительство Майи Санду, заменив его правительством социалистов, «близким к пророссийскому президенту Игорю Додону».

RFI напоминает, что правительство Плахотнюка, которое свергли также в прошлом году, позиционировало себя как проевропейское, однако на деле было очень коррумпировано, что испортило имидж «европейского курса» в глазах простых граждан.

«Также не следует забывать, что молдавское общество традиционно разделено примерно пополам между Востоком и Западом, баланс может слегка меняться в зависимости от различных обстоятельств, однако это весьма незначительные отклонения. Поэтому необходимо очень осторожно относиться к полученным данным социологического исследования»,

– отмечает издание.

Особенно, если посмотреть данные всего опроса, согласно которым самым популярным политиком в Молдавии является… Владимир Путин, президент Российской Федерации, у него самый высокий рейтинг среди всех политиков, – 55%! Следом идёт канцлер Германии Ангела Меркель с рейтингом 50% и только потом – президент Румынии Клаус Йоханнис, у которого всего 40%, возмущён автор статьи.

Неужели Молдавия собралась идти в Европу во главе с Владимиром Путиным, недоумевает Овидиу Нахой.

По его мнению, именно так и обстоят дела, особенно если вспомнить недавние события в Молдове – «сдачу Кишинёвского аэропорта под контроль российского олигарха или важные приобретения в медиаиндустрии в Кишинёве сына генерального прокурора России».

«В любом случае, сильный холодный воздух с востока начинает ощущаться в Кишинёве после смены правительства Майи Санду. После чего эта страна явно взяла курс на Москву». Проевропейские реформы были остановлены, а Россия всё больше присутствует во всех государственных структурах – политических, экономических, финансовых, пугает автор. И предупреждает – Румынии грозит большая опасность, если вдруг в Бухаресте решат объединить две страны – Молдову и Румынию. Потому что «вместо европеизации Молдовы мы проснёмся с русификацией Румынии».

«Да, результаты последнего опроса, в котором почти 60% молдаван заявляют о своём желании идти по европейскому пути, обнадёживают, но давайте реально смотреть на окружающую нас действительность, при этом желательно снять розовые очки. И если решение об объединении двух стран и будет принято, то очень и очень не скоро»,

– делает вывод RFI.

Соб. корр. ФСК