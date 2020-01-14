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RFI: Самый популярный политик у молдаван – Владимир Путин

14 января 2020, 00:54  •  36 • Украина
«Страна явно взяла курс на Москву»
«Как показывают данные последнего социологического исследования «Барометра общественного мнения», которое было проведено в конце декабря прошлого года Институтом государственной политики в Кишинёве, почти 60% граждан Молдовы проголосовали бы за вступление в Европейский Союз. И чуть более 21% проголосовали бы против этого»,
– сообщает статья, опубликованная на сайте румынской редакции французской радиокомпании RFI.
По мнению автора статьи, Овидиу Нахой (Ovidiu Nahoi), это замечательный уровень, вот только можно ли ему верить. Ведь всего за месяц до проведения опроса в Молдавии свергли проевропейское правительство Майи Санду, заменив его правительством социалистов, «близким к пророссийскому президенту Игорю Додону».
RFI напоминает, что правительство Плахотнюка, которое свергли также в прошлом году, позиционировало себя как проевропейское, однако на деле было очень коррумпировано, что испортило имидж «европейского курса» в глазах простых граждан.
«Также не следует забывать, что молдавское общество традиционно разделено примерно пополам между Востоком и Западом, баланс может слегка меняться в зависимости от различных обстоятельств, однако это весьма незначительные отклонения. Поэтому необходимо очень осторожно относиться к полученным данным социологического исследования»,
– отмечает издание.
Особенно, если посмотреть данные всего опроса, согласно которым самым популярным политиком в Молдавии является… Владимир Путин, президент Российской Федерации, у него самый высокий рейтинг среди всех политиков, – 55%! Следом идёт канцлер Германии Ангела Меркель с рейтингом 50% и только потом – президент Румынии Клаус Йоханнис, у которого всего 40%, возмущён автор статьи.
Неужели Молдавия собралась идти в Европу во главе с Владимиром Путиным, недоумевает Овидиу Нахой.
По его мнению, именно так и обстоят дела, особенно если вспомнить недавние события в Молдове – «сдачу Кишинёвского аэропорта под контроль российского олигарха или важные приобретения в медиаиндустрии в Кишинёве сына генерального прокурора России».
«В любом случае, сильный холодный воздух с востока начинает ощущаться в Кишинёве после смены правительства Майи Санду. После чего эта страна явно взяла курс на Москву». Проевропейские реформы были остановлены, а Россия всё больше присутствует во всех государственных структурах – политических, экономических, финансовых, пугает автор. И предупреждает – Румынии грозит большая опасность, если вдруг в Бухаресте решат объединить две страны – Молдову и Румынию. Потому что «вместо европеизации Молдовы мы проснёмся с русификацией Румынии».
«Да, результаты последнего опроса, в котором почти 60% молдаван заявляют о своём желании идти по европейскому пути, обнадёживают, но давайте реально смотреть на окружающую нас действительность, при этом желательно снять розовые очки. И если решение об объединении двух стран и будет принято, то очень и очень не скоро»,
– делает вывод RFI.
Соб. корр. ФСК
На фото. Президенты Молдовы и России Игорь Додон и Владимир Путин

Фонд Стратегической Культуры

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