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RFI: По прогнозам социалисты «возьмут» Кишинёв

16 октября 2019, 03:24  •  64 • Украина
Молдавия готовится к местным выборам
«В Республике Молдова последние дни избирательной кампании – 20 октября пройдут всеобщие выборы в местные органы власти, а также новые парламентские выборы в четырёх избирательных округах. Центральная избирательная комиссия объявила, что понедельник, 14 октября, был последним днём, когда можно было обнародовать результаты опросов общественного мнения», – сообщает румынская редакция международной французской радиовещательной компании RFI.
Согласно данным обнародованного в понедельник социологического опроса, который стал последним в этой предвыборной кампании, в Кишинёве больше всего голосов наберут кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и лидер партии «Платформа «Достоинство и правда», входящей в политический блок ACUM, Андрей Нэстасе. По прогнозам, Чебан и Нэстасе пройдут во второй тур выборов, который уже назначен на 3 ноября. Всего же за кресло мэра в Кишинёве будут бороться 17 кандидатов.
«Согласно опросу, проведённому компанией CBS-AXA под руководством WatchDoG во втором туре Ион Чебан (35,7%) обойдёт Андрея Настасе (29,4%). Все остальные кандидаты на пост мэра столицы Молдовы остаются далеко позади. Так, например, за бывшего мэра Кишинёва либерала Дорина Киртоакэ собираются голосовать чуть более 5% жителей столицы, а ещё один кандидат в мэры Влад Цуркану не наберёт и 0,5% голосов», – пишет автор статьи Валерия Вику.
Авторы исследования утверждают, что социалисты возглавят и Кишинёвский муниципальный совет, получив более 30% голосов, на втором месте окажется блок ACUM с 23%.
RFI отмечает, что граждане Молдовы будут более активны на этих выборах, по крайней мере, собираются пойти на выборы более 70% опрошенных – для Молдовы это очень высокий показатель.
Опрос проводился 5-13 октября, в опросе приняли участие 431 житель Кишинёва, погрешность составляет 4,7%.
По мнению же молдавского политолога Диониса Ченуши, до второго тура не будет происходить ничего серьёзного и интересного.
«Настоящая политическая борьба последует только после 20 октября. Ещё неизвестно, захотят ли Чебан или Нэстасе победы любой ценой, ведь эта победа может разрушить и так достаточно хрупкое согласие внутри парламентского большинства. Именно из-за опасения его нарушить мы и наблюдаем совсем не агрессивную и очень лояльную конкуренцию между ПСРМ и ACUM в ходе этой предвыборной кампании», – рассказал политолог в интервью RFI.
По его словам, пока не понятно, насколько ещё в обществе силён страх перед возвращением Плахотнюка, который в данном случае является полезным стимулом для мирного политического сосуществования между двумя такими разными политическими силами как ПСРМ и ACUM.
Центральная избирательная комиссия аккредитовала более 1000 национальных и международных наблюдателей для наблюдения за выборами 20 октября. Для воскресного голосования было напечатано более 7,8 миллиона бюллетеней, из которых 6,104 миллиона на румынском и более 1,668 миллиона на русском языке.
Длина бюллетеней различается в зависимости от количества кандидатов. Самые короткие бюллетени для голосования относятся к местам, где был зарегистрирован кандидат на должность мэра или местный советник. Самым длинным является избирательный бюллетень по выборам муниципального совета Комрата, где зарегистрирован 61 кандидат.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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