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РФ ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии

05 января 2018, 16:24  •  125 • Политика

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россия ожидает от ОБСЕ конкретных шагов и внятной позиции в связи с высылкой из Латвии российских журналистов, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как полноправный член ОБСЕ Россия ожидает от представителя Организации по вопросам свободы СМИ А. Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии. В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах - путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций", - приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ.

"Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет и ОБСЕ это признает", - отметила дипломат.

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