РФ выразила протест Норвегии в связи с задержанием российского дипломата

Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием в этой стране заместителя торгового представителя РФ, которое, кроме того, стало поводом для высылки из государства российского дипломата.

Задержание в Норвегии заместителя торгового представителя РФ стало поводом для протеста в адрес государства со стороны России. Соответствующее заявление сделали сегодня в российском посольстве в Осло.

Как отмечается в комментарии посольства, который был размещен на странице министерства иностранных дел России в соцсети Facebook, в минувшую субботу россиянина необоснованно задержали во время его встречи с норвежским гражданином. Заместитель торгового представителя РФ был обыскан. Также его лишили возможности связаться с посольством и вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Такие действия норвежской стороны, по мнению посольства, нарушают статус дипломата. В связи с этим РФ направила Норвегии протест.

В дипломатической миссии также добавили, что в России, безусловно, будут сделаны свои выводы из случившегося, передает агентство РИА Новости.

Ранее Служба безопасности полиции Норвегии сообщила о задержании 50-летнего гражданина страны, которого заподозрили в передаче государственной тайны. Мужчина якобы встречался с «российским разведчикам», заверяет источник. Норвежцу вменяют передачу иностранному государству сведений, которые могут «навредить фундаментальным интересам» страны – если вина задержанного буде доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Между тем, в посольстве РФ в Осло пояснили, что арестованный гражданин Норвегии работает в сертификационной компании DNV GL, которая в течение многих лет сотрудничает с рядом российских фирм и ведомств, деятельность которых связана с нефтегазодобычей, судостроением и крупными инфраструктурными проектами. При этом такая кооперация никогда не оказывалась поводом для каких-либо вопросов со стороны Норвегии, подчеркивается в сообщении дипмиссии.

Напомним, что ранее в министерстве иностранных дел Норвегии подтвердили информацию о том, что после данного инцидента один из дипломатов посольства РФ в Осло был объявлен персоной нон грата – это значит, что в ближайшее время он обязан покинуть территорию страны. При этом имя дипломата, о котором идет речь, источник не уточняет.

Комментируя случившееся, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность в том, что действия Норвегии не останутся без ответа со стороны России. Он уточнил, что РФ намерена зеркально отреагировать на высылку российского дипломата. Кроме того, Джабаров высказал предположение, что решение, принятое Осло, не является самостоятельным и продиктовано Соединенными Штатами.