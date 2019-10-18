РФ вынесла на рассмотрение ООН решение о переносе комитета Генассамблеи из США

ООН, 18 октября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия официально вынесла на рассмотрение ООН проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения из Нью-Йорка в Вену или Женеву. Об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в комитете.

"Документ внесен [на рассмотрение комитета]", - сказал он.

Раннее представители РФ заявляли о возможности такого решения из-за невыдачи виз США трети российской делегации, участвующей в работе комитета.

Комитет по вопросам разоружения традиционно начинает свою работу в начале октября и заседает практически в ежедневном режиме в течение месяца. Согласно протоколу, документы могли быть вынесены на рассмотрение комитета до 17 октября, то есть российская делегация до последнего момента рассматривала данное решение.

Визовый вопрос стал предметом обсуждения Комитета ООН по отношениям со страной пребывания. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что представитель всемирной организации на встрече поддержал позицию Москвы о нарушении США своих обязательств принимающей страны. Однако для стабилизации работы Первого комитета принципиальных изменений дискуссия не принесла.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик неоднократно отмечал, что решение о смене места проведения заседаний комитета могут принять страны - члены организации путем голосования, а не секретариат.