РФ созывает СБ ООН из-за ракетного удара по Сирии, а Запад выражает поддержку США

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Массированный ракетный удар по Сирии, нанесенный рано утром в субботу США, Великобританией и Францией, или "тройственная агрессия", как его назвали в Дамаске, разделил международное сообщество. В то время как Россия и Иран выступают с жесткой критикой действий союзников, предпринятых без санкции Совета Безопасности (СБ) ООН, а в Вашингтоне, Лондоне и Париже звучат заявления о легитимности проведенной операции, ряд стран, в том числе Китай, аккуратно призывают все стороны вернуться в русло международного права. В то же время Германия, союзник США, поддержала военную акцию, но участвовать в ней отказалась.

Россия, как уже объявил президент Владимир Путин, созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН. "Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", - привела пресс-служба Кремля его слова.

Российский лидер отметил, что США, как и год назад при атаке авиабазы Шайрат, в качестве предлога использовали инсценировку применения отравляющих веществ против гражданского населения. "Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", - указал президент.

Путин также отметил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Сирию своих специалистов, чтобы выяснить все обстоятельства. Он подчеркнул, что группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования ОЗХО.

МИД Сирии назвал ракетные обстрелы США и их союзников, эту тройственную агрессию, вопиющим нарушением международного права. В то же время командование Вооруженных Сил Сирии подтвердило, что подобные шаги не помешают армии продолжить борьбу с террористическими группировками по всей территории республики. "Эта агрессия только увеличит нашу решимость защищать суверенитет и безопасность родины и граждан", - отметили в командовании.

Ситуацию президент Сирии Башар Асад обсудил и с руководством Ирана, президентом Хасаном Роухани. Тот заверил его, что Тегеран продолжит поддерживать Дамаск и сирийский народ. "Он выразил уверенность, что эта агрессия не ослабит волю народа", - сообщила канцелярия сирийского лидера в своем официальном Telegram-канале.

Ранее, как сообщил телеканал Al Jazeera, Роухани указал, что ударом по Сирии страны коалиции во главе с США "хотят оправдать свое военное присутствие в регионе".

Созвавшая после ракетных ударов пресс-конференцию премьер-министр Тереза Мэй заявила, что решение об участии Великобритании в военной акции наряду с США и Францией было "правильным и законным" и предупредила, что у Дамаска не должно быть сомнений в решительности Великобритании ответить в случае новых химатак.

При этом она провела аналогию между химической атакой, которая, по утверждениям западных стран, имела место в пригородах Дамаска, с отравлением 4 марта в английском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сходство между этими ситуациями заключается еще и в том, что доказательств предъявляемым обвинениями - в адрес "сирийского режима", и РФ, которая, как утверждают в Лондоне, "с высокой степенью вероятности" причастна к инциденту в Солсбери, - так и не было предоставлено.

В отношении химоружия в Сирии, впрочем, французские власти заявили, ссылаясь на данные разведки, что Дамаск с 2013 года, вопреки взятым на себя обязательствам перед ОЗХО, скрывал программу разработки и хранения химвооружений.

В частности, как настаивает французская сторона, Сирия утаила от инспекторов ОЗХО "значительное число программ Сирийского центра научных исследований, связанных, предположительно, с программами по разработке химоружия. По данным Франции, с 2013 года Дамаск скрывал от ОЗХО наличие у себя на складах запасов азотного иприта, зарина, люизита и ряда других отравляющих газов, а также малокалиберных боеприпасов с отравляющими веществами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с публикацией в Париже соответствующего доклада задалась вопросом, где же все это время были французские власти. "Франция имеет возможность заявить свою позицию в Организации по запрещению химического оружия. Почему же столько лет скрывалась информация, если якобы это правда, что с 2013 года Дамаск ведет некие секретные лабораторные исследования химического оружия?" - отметила она.

Впрочем, не все выступили с поддержкой действий США, Великобритании и Франции, причем как на международной арене, так и среди политиков и экспертов. Так, МИД Китай выступил против предпринятых действий и отметил, что любые односторонние военные действия в обход СБ ООН противоречат принципам и целям устава организации. С осуждением шагом Вашингтона выступил и президент Боливии Эво Моралес, отметивший, что западная коалиция действовала под надуманным предлогом.

На спорную юридическую природу действий США и союзников указал также глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. "В том, что касается нанесения военных ударов, это можно делать, собственно говоря, только при наличии резолюции Совета Безопасности, в том числе, если речь идет об ограниченных ударах", - сказал он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич указал на схожесть нынешней ситуации с той, что наблюдалась перед Первой мировой войной. "Борьба за ресурсы, за нефть, за медь, алюминий, столкновение интересов. Эта атмосфера напоминает мне атмосферу перед Первой мировой войной, не утверждаю, что что-то из этого случится, поскольку силы и военная мощь стран ужасно велики", - заявил президент в ходе специального телеобращения.

Критикуют шаги союзников и политики этих же стран. Так, американский сенатор Берни Сандерс, вместе с Трампом участвовавший в президентской гонке 2016 года, осудил решение действующего главы государства начать военную операцию без согласования с Конгрессом. "Именно Конгресс, а не президент наделен конституционными полномочиями вступать в войну. Международное сообщество должно отстаивать запрет на применение химического оружия, однако неясно, каким образом незаконные и несанкционированные [Конгрессом] удары Трампа достигнут этой цели", - написал он в своем Twitter.

О серьезности возможных последствий ударов США упомянула лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. "Эти удары против Сирии ведут нас на путь с непредсказуемыми и потенциально драматическими последствиями", - написала на своей странице в Twitter политик. "Франция в очередной раз упускает возможность предстать на международной арене в качестве независимой державы, поддерживающей баланс сил в мире", - добавила она.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что Тереза Мэй должна обнародовать юридические основания для удара по Сирии. По его мнению, действия вне законных рамок побуждают к подобному и других участников международных отношений. Он также отметил, что премьер должна была провести консультации с парламентом страны перед тем, как применить оружие против Сирии.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в ходе ракетно-бомбового удара по Сирии три страны-участника пытались уничтожить шесть сирийских авиабаз, им удалось повредить только два аэродрома, в том числе один заброшенный.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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