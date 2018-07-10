РФ считает, что у США есть все возможное для скорейшей ликвидации химарсенала

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ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Россия призывает США как можно скорее уничтожить свои запасы химического оружия. Об этом заявил во вторник на 88-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Со времени вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) прошло более двадцати лет. Но до сих пор так и не достигнута одна из основных целей Конвенции - всеобъемлющее уничтожение химоружия, - напомнил он. - На сегодня единственным государством - обладателем химарсеналов остаются США, которые, несмотря на наличие финансовых, материальных, людских и технологических ресурсов, не торопятся выполнять свое основное обязательство по КЗХО".

"Призываем США взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химарсенала, и, следуя нашему примеру, сделать это в кратчайшие сроки, - подчеркнул Каламанов. - Все возможное для этого у американской стороны имеется".

"Полагаем необходимым, чтобы и Япония активизировала свои усилия по скорейшей ликвидации оставленного на территории Китая в годы Второй мировой войны химического оружия", - продолжил глава российской делегации.

Он также приветствовал готовность ливийской стороны "обеспечить визит специалистов ОЗХО на место бывшего объекта по хранению химоружия "Рувага". "Видим в этом проявление желания ответственного выполнения своих обязательств по Конвенции, но по меньшей мере странным выглядит проверка "Руваги" с помощью дистанционных методов, - отметил Каламанов. - Почему Организации навязывается этот сомнительный механизм верификации? Необходимо в соответствии с поручением 83-й сессии Исполсовета Техсекретариату провести полноценную инспекцию объекта с непосредственным выездом на место и отбором необходимых проб, тем более что ливийская сторона готова оказать в этом всяческое содействие".

Россия также категорически не согласна с решением о наделении ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия и считает его нелегитимным, добавил Каламанов.

"Две недели тому назад завершилась четвертая специальная сессия Конференции государств-участников, на которой голосованием было принято решение о наделении техсекретариата ОЗХО несвойственными ему полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия, - напомнил он. - Еще раз хочу подчеркнуть: мы категорически не согласны с этим решением, считаем его нелегитимным. Именно поэтому вместе с еще 23 государствами-участниками проголосовали против его принятия".

"Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) не содержит никаких положений, которые подразумевали бы возможность создания специального механизма по установлению виновных в применении химоружия, - обратил внимание Каламанов. - ОЗХО неправомочна атрибутировать нарушения КЗХО. Исходим из того, что наделение техсекретариата ОЗХО подобными полномочиями без вскрытия текста Конвенции и внесения в нее поправок в порядке, предусмотренном статьей XV, по определению невозможно".

Россия, в свою очередь, "никогда не признает никаких решений по превращению ОЗХО, сугубо технической организации, не входящей в систему ООН, в структуру по определению виновных в инцидентах с химоружием", подчеркнул глава российской делегации. "Наличие такого мандата подразумевает применение санкций к конкретному государству, что является исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН, - отметил он. - Более того, обращаем особое внимание на то, что в смысле реализации этого решения гендиректор [организации] фактически единолично наделяется властью определять виновных, включая страны - члены ООН. При этом никакого контроля со стороны государств - членов ОЗХО или Исполсовета не предусматривается".

"Никаких обязательств в отношении исполнения принятого на конференции решения у России, как и у других государств, ратифицировавших Конвенцию в том прочтении, как она была открыта к подписанию, нет, - подытожил Каламанов. - Мы попробуем изменить ситуацию. Вопрос должен быть рассмотрен Конференцией государств-участников. Но, если ситуацию изменить не получится, думаю, что дни ОЗХО будут сочтены, по крайней мере, она перестанет быть по-настоящему всемирной организацией".

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