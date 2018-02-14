РФ призывает стороны к мирному решению ситуации в экономической зоне Кипра

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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В Москве "с обеспокоенностью следят за развитием ситуации в исключительной экономической зоне Республики Кипр" и призывают стороны к мирному решению ситуации. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем, что заинтересованные стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в Восточном Средиземноморье, усложняя и без того существующие противоречия в регионе, - говорится в комментарии Захаровой. - Надеемся, что заинтересованные государства будут действовать в соответствии с нормами международного права. Призываем вовлеченные страны искать исключительно мирные средства разрешения своих противоречий".