Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После выступления "Комсомолки" фальшивые агитки с Иосифом Кобзоном во Владивосто...
Саакашвили подал иск в киевский суд из-за его выдворения с Украины
Месяц до выборов: Жириновский и Грудинин бьются за «серебро», а Собчак и Явлинск...
Еврейский переворот: Кто копает под Нетаньяху
Главная / Политика

РФ призывает стороны к мирному решению ситуации в экономической зоне Кипра

14 февраля 2018, 15:39  •  104 • Политика

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В Москве "с обеспокоенностью следят за развитием ситуации в исключительной экономической зоне Республики Кипр" и призывают стороны к мирному решению ситуации. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаем, что заинтересованные стороны должны воздерживаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в Восточном Средиземноморье, усложняя и без того существующие противоречия в регионе, - говорится в комментарии Захаровой. - Надеемся, что заинтересованные государства будут действовать в соответствии с нормами международного права. Призываем вовлеченные страны искать исключительно мирные средства разрешения своих противоречий".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

104
Источник
Похожие новости
14 февраля 2018, 18:54
Путин и саудовский король обсудили ВТС, Сирию и координацию на рынках углеводородов
13 февраля 2018, 22:09
На Украине запретили книги Прилепина, Поклонской, Дугина и Вассермана
14 февраля 2018, 15:39
РФ призывает стороны к мирному решению ситуации в экономической зоне Кипра

14 февраля 2018, 17:39
Это чушь: Песков прокомментировал "покушение" на вертолет Путина
13 февраля 2018, 23:24
Банк UBS намерен закрыть счета FIDE из-за санкций США в отношении Илюмжинова
14 февраля 2018, 12:24
Песков: заявления США о вмешательстве РФ в выборы похожи на одержимость
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 февраля 2018, 19:24
Неуловимый американский истребитель не устоял перед советской ракетой времен Хрущева
09 февраля 2018, 23:54
Только российские "Протоны": в НАСА отказались от новой ракеты Илона Маска
12 февраля 2018, 10:24
Крушение Ан-148. Почему падают самолёты?
12 февраля 2018, 20:09
Румыния объявляет войну Украине
09 февраля 2018, 02:39
Чиновники в Дагестане в панике: как жить, если не воровать?
12 февраля 2018, 00:39
Особенности украинской национальной картографии
12 февраля 2018, 10:24
В шаге от войны: ЧВК Вагнера под огнем «Ганшипа»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.