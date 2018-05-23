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РФ предложила США ответить на скандал с французским заводом в Сирии, платившим ИГ

23 мая 2018, 10:24  •  197 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Россия предложила США подумать над тем, как отреагировать на историю с цементным заводом французской компании Lafarge в Сирии, который подозревается в финансировании преступных группировок арабской республики, в том числе террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил во вторник российским журналистам в Нью-Йорке заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов по итогам очередного раунда российско-американских консультаций по вопросу противодействия финансированию терроризма.

По словам дипломата, одним из вариантов может быть принятие заявления в международной Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), пленарное заседание которой состоится в июне в Париже. Он подчеркнул, что Россия не спешит предъявлять обвинения, и обратил внимание на проводимое во Франции расследование действий Lafarge, сотрудники которой в общей сложности могли выплатить членам ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ организация) до €15 млн.

"Если эти факты подтвердятся, то это, конечно, вопиющее крупнейшее нарушение резолюции СБ ООН, эмбарго, действующего в ЕС, и вопиющий акт финансирования террористической организации. Мы предложили американцам подумать над тем, чтобы отреагировать на эту ситуацию на соответствующих международных площадках, прежде всего, в FATF, может быть, в виде принятия заявления", - сказал Феоктистов. По его словам, FATF могла бы напомнить государствам о необходимости "всеобъемлющего выполнения" резолюций СБ ООН по борьбе с финансированием терроризма, а также подчеркнуть, что нельзя поддерживать "никаких финансовых, торговых или экономических отношений с террористами".

Как сообщил замдиректора департамента МИД РФ, американцы осторожно отреагировали на предложение российской стороны, отметив, что до завершения расследования FATF и ООН не следует реагировать на эту историю. С точки же зрения Москвы, тема требует "публичной подсветки", и Россия планирует обсуждать ее с "французскими и другими коллегами", отметил Феоктистов.

Три года сотрудничества с ИГ

В 2016 году газета Le Monde опубликовала расследование о махинациях Lafarge в Сирии. Отмечалось, что в 2007 году компания приобрела цементный завод в 150 километрах к северо-востоку от Алеппо, а с 2011 года развернула там выпуск продукции. По данным Le Monde, для обеспечения функционирования завода Lafarge вступила в контакт с боевиками ИГ, которые стали взимать с него "налог" за нахождение на контролируемой ими территории.

В начале 2017 года министерство экономики Франции обратилось в прокуратуру, чтобы выяснить, вступала ли компания в сговор с боевиками. Одновременно заявление в прокуратуру подала Ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений Sherpa, а в дальнейшем - еще целый ряд такого рода НПО. В июне 2017 года в отношении компании было начато расследование.

В марте того же года Lafarge признала, что завод компании в Сирии платил третьим лицам, чтобы договориться с вооруженными группировками. Руководство компании утверждало, что делалось это в целях обеспечения безопасности сотрудников завода, и что окончательные получатели денег долгое время были ему неизвестны. Завод, о котором идет речь, прекратил деятельность в Сирии в сентябре 2014 года.

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