РФ поддерживает создание независимого механизма расследования химатак в Сирии

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ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Россия поддерживает идею формирования независимого механизма расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии. Это подчеркнул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности, которое было посвящено ситуации вокруг якобы имевшего место в субботу использования боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума близ Дамаска.

"В отношении независимого механизма расследования: мы - тоже за то, чтобы он был. Напомню, что наш проект резолюции с предложением создать такой механизм находится "в синьке" (то есть может быть поставлен на голосование в СБ ООН - прим. ТАСС), и мы готовы принять [его] хоть сегодня", - сказал российский посол.

В недавнем прошлом существовал Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию (СМР) химатак в Сирии. В конце минувшего года он прекратил свое существование. Россия тогда заявила, что СМР полностью дискредитировал себя. К возрождению независимого механизма расследования химатак в Сирии призвала в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Утверждения о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе - это провокация, которая может плохо кончиться, добавил Небензя.

"Наши военные в Сирии предоставили материал о том, что пробы земли говорят, что не было применения химвеществ, нет ни убитых, ни раненых, нет обращений в госпиталь по поводу химического отравления, - заявил он. - Это в очередной раз подтверждает, что это та самая провокация, о которой мы постоянно предупреждали, и которая была осуществлена в нужное время, в нужный час для того, чтобы запустить вот эту процедуру. Сейчас даже никто и не слушает о том, что не было никакой химической атаки. Запущен процесс, который, к сожалению, может закончиться очень плохо".

Как отметил постпред РФ при ООН, в проекте резолюции США по обсуждавшемуся в СБ ООН вопросу "нет ничего, чтобы соответствовало высоким стандартам Конвенции ООН по химическому оружию". Небензя в этой связи назвал американский проект "заведомо непроходным".

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, утверждается, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители. США поддержали этот вывод о применении боевых отравляющих веществ в Думе.

МИД России это сообщение назвал информационным "вбросом". Министерство обороны России со своей стороны заявило, что "Белые каски" известны своими фейковыми новостями. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками. Между тем Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, входящий в структуру Минобороны, заявил в понедельник, что следов применения химоружия в Думе по итогам выезда туда российских специалистов не обнаружено.