РФ назвала условия продления моратория на развертывание своих ракет

Объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остается в силе, и его судьба будет зависеть от поставок оружия НАТО на Украину, заявил в понедельник, 4 апреля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Его (моратория. — Ред.) дальнейшая судьба будет, разумеется, напрямую зависеть от масштабов и содержания тех действий по наращиванию сил и средств на наших западных рубежах и подпитки вооружениями нынешних украинских властей, которые страны НАТО предпринимают сейчас. При этом напомним, что Пентагон продолжает реализацию решений по размещению РСМД наземного базирования в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от таких планов», — сказал он в ходе выступления на сессии комиссии ООН по разоружению.

Полянский добавил, что США, нарушая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), содержат на территории отдельных неядерных европейских стран нестратегическое ядерное оружие.

«Продолжается и проведение так называемых «совместных ядерных миссий» НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению. Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе», — подчеркнул российский дипломат.

Полянский отметил, что Россия последовательно выступает за упрочение центральной роли ООН в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и международной безопасности, усиления режимов контроля над вооружениями и нераспространения.

Ранее в этот день замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон надеется на разработку совместного с Москвой соглашения, которое заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). При этом она отметила, что пока на эту тему рассуждать рано ввиду геополитического положения, вызванного ситуацией вокруг Украины.

Контакты между РФ и США по ряду двусторонних вопросов прекратились после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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