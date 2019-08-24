РФ намерена обсудить в ПАСЕ и ПА ОБСЕ разрушение США системы контроля над вооружениями

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская делегация на предстоящих осенних сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) намерена поднять тему разрушения Вашингтоном системы контроля над вооружениями. Об этом в субботу журналистам сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делегация РФ намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, - сказал депутат. - Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса".

Слуцкий отметил, что предостережения о новой гонке вооружений, которые звучат со стороны Евросоюза, должны быть направлены исключительно в адрес США. Депутат напомнил, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства", - указал он.

"В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально", - продолжил Слуцкий, напомнив о поручении президента РФ Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. "Но это вовсе не означает, что Москва втягивается в затратную гонку вооружений, - заверил глава комитета. - В этом случае европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза".

"Именно Европа может стать военным полигоном и даже театром действий в случае возникновения конфликта. И, таким образом, Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента", - предупредил Слуцкий.

В пятницу президент России на совещании с членами Совета безопасности РФ поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Вашингтон 18 августа впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытал крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. 23 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европарламент и ПАСЕ взвесить все риски, связанные с размещением в странах Европы американских ракет, предложив провести для этого внеочередные заседания.