Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так же, как стрелял пресловутый "Бук": Усомнившийся в чайках экс...
Молдова: День траура накануне Дня освобождения
Украину бомбит от встречи Путина и Макрона (Руслан Осташко)
Проблема России - "работающие бедные": Бизнес-аналитик поспорил с Медв...
Главная / Политика

РФ намерена обсудить в ПАСЕ и ПА ОБСЕ разрушение США системы контроля над вооружениями

24 августа 2019, 15:39  •  18 • Политика

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская делегация на предстоящих осенних сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) намерена поднять тему разрушения Вашингтоном системы контроля над вооружениями. Об этом в субботу журналистам сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делегация РФ намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ, - сказал депутат. - Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса".

Слуцкий отметил, что предостережения о новой гонке вооружений, которые звучат со стороны Евросоюза, должны быть направлены исключительно в адрес США. Депутат напомнил, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства", - указал он.

"В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально", - продолжил Слуцкий, напомнив о поручении президента РФ Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. "Но это вовсе не означает, что Москва втягивается в затратную гонку вооружений, - заверил глава комитета. - В этом случае европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза".

"Именно Европа может стать военным полигоном и даже театром действий в случае возникновения конфликта. И, таким образом, Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента", - предупредил Слуцкий.

В пятницу президент России на совещании с членами Совета безопасности РФ поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. Вашингтон 18 августа впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытал крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. 23 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европарламент и ПАСЕ взвесить все риски, связанные с размещением в странах Европы американских ракет, предложив провести для этого внеочередные заседания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
24 августа 2019, 11:09
"Запутались в показаниях": Пронько напомнил ратующему за четырёхдневку Медведеву о пенсионной реформе
23 августа 2019, 16:54
Сотрудники Высшей школы экономики опубликовали письмо о политическом нейтралитете вуза
23 августа 2019, 22:09
«Хитрый агент ФСБ» против «швейцарского неудачника»: Как Навальный и Ходорковский гробят оппозицию
24 августа 2019, 01:24
Обратившийся к Путину "фельдшер с Урала" оказался кандидатом в депутаты
24 августа 2019, 01:24
Боится нанимать людей Януковича: Политолог о слабости Зеленского
24 августа 2019, 11:09
Надежда Савченко утверждает, что "украинизирует Россию" своими выступлениями
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Мос...
24 августа 2019, 01:24
"Мужчины начали звонить ей даже по ночам": Депутат рассказал, что подтолкну...
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
24 августа 2019, 02:54
Чем Украина расплатилась за 28 лет независимости
24 августа 2019, 01:24
Россия взята в "томагавские ножницы", что делать? Баранец об ответе Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2019, 13:39
«Фабрика идиотизма»: В Крыму прокомментировали заявление Джемилева «о возвращении Крыма Украине»
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
18 августа 2019, 15:24
"Мародёры, убийцы, грабители": Документы ВСУ о преступлениях украинских военных в Донбассе слили в Сеть - фото
23 августа 2019, 02:39
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.