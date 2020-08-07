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РФ и Запад могут не признать победу Лукашенко - эксперт

07 августа 2020, 16:55  •  118 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог отметил, что запущенную "машину протеста" уже не остановить
Официальные результаты первого тура президентских выборов в Белоруссии покажут большой отрыв Лукашенко от остальных кандидатов. Оппозиционеры, конечно, выступят с призывом о местном майдане, который может пройти в крупных городах страны – Минске, Гомеле и Бресте. Такое мнение выразил политолог Евгений Минченко.
Эксперт считает, что протесты в Республике – явление неизбежное. Что-то зависит от силового аппарата, на который власть делает ставку уже сейчас – довольно многих задерживают после акций против Лукашенко. Проходят военные учения.
Тысячи граждан могут выйти на улицы, и даже сто тысяч человек – уже большая цифра для такого небольшого государства, как Белоруссия. Вполне вероятно, что Запад не признает результаты выборов. И не менее реально то, что Россия также признает итоги голосования недействительными.
Эксперт добавил: в подобных случаях Запад уже договаривался с Россией. К примеру, в Молдавии была создана коалиция против "серого кардинала" Владимира Плахотнюка. Не исключено, что непредсказуемость и импульсивность Минска приведет к аналогичному результату. Лукашенко уже перекрыл себе многие пути из "коридора возможностей".
"Запустилась уже машина протеста, которая не сопоставима по своей мощи с прошлыми выборами", - отметил политолог.
Минченко добавил, что отдельные структуры уже вложили немало средств и сил на смещение Лукашенко. В принципе, заинтересованные стороны могут признать выборы действительными, но при определенных условиях: к примеру, если вновь избранный глава государства сделает Тихановскую, свою соперницу, вице-премьером. И в итоге из-за постоянного давления он будет вынужден уйти в отставку, сообщает "Лента.ру".
Ранее "Утро.ру" писало, что Франция, ФРГ и Польша выразили обеспокоенность президентской кампанией в Белоруссии.

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