|
РФ готовит визит экспертов ОЗХО в Сирию для ознакомления с химоружием боевиков
24 января 2018, 02:39 • 55 • Политика
ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия пытается организовать поездку экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для ознакомления с изъятыми у боевиков отравляющими веществам. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, сирийское правительство пригласило следователей ОЗХО в освобожденные от боевиков районы, где были обнаружены запасы химического оружия. "Доступ есть. Мы пытаемся организовать визит МУФ [Миссии по установлению фактов] ОЗХО из Гааги, чтобы посмотреть, что это, и сделать выводы", - сказал дипломат.
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 января 2018, 09:09
|
19 января 2018, 13:54
|
18 января 2018, 11:54
|
18 января 2018, 11:24
|
23 января 2018, 05:39
|
21 января 2018, 17:54
|
17 января 2018, 21:28