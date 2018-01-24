РФ готовит визит экспертов ОЗХО в Сирию для ознакомления с химоружием боевиков

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ООН, 24 января. /ТАСС/. Россия пытается организовать поездку экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для ознакомления с изъятыми у боевиков отравляющими веществам. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, сирийское правительство пригласило следователей ОЗХО в освобожденные от боевиков районы, где были обнаружены запасы химического оружия. "Доступ есть. Мы пытаемся организовать визит МУФ [Миссии по установлению фактов] ОЗХО из Гааги, чтобы посмотреть, что это, и сделать выводы", - сказал дипломат.