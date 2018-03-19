Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей

Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты выборов президента в России 2018 года. Согласно этим данным, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента бюллетеней.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге по итогам голосования, за Путина проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 избирателей.

Второе место по итогам выборам президента России занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,8 процентов голосов. На третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,66 процентов голосов.

Четвертое место заняла кандидат от "Гражданской инициативы", телеведущая Ксения Собчак, набравшая 1,67 процента голосов. Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрал 1,04 процента, глава "Партии Роста" Борис Титов получил 0,76 процента голосов, у Максима Сурайкина от "Коммунистов России"— 0,68 процента, а за кандидата от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,65 процента избирателей.

ЦИК заканчивает подсчет голосов, результат уже существенно не изменится.

Голосование состоялось 18 марта 2018 года. По предварительным данным, явка составила 67,98 процента — 73,36 миллиона человек.