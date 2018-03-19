|
Результаты выборов: кто, чем и как доволен
19 марта 2018, 08:54 • 185 • Аналитика
Как мы думаем, разговоров по прошедшим выборам будет еще много. Поэтому решили, дабы избежать ненужного, бессмысленного и беспощадного флуда, предложить вам, уважаемые читатели, именно здесь обмениваться информацией на тему кто, за кого и как голосовал.
Ну и естественно, строить как планы на будущее, так и вести диспуты с оппонентами.
Единственное, чего хотелось бы пожелать, так это не выходить за рамки правил. Вне зависимости от результатов выборов и личного отношения каждого к тому, кто победит.
Давайте исходить в первую очередь из того, что выборы состоялись, и мы имеем то, что имеем, согласно нашему волеизъявлению.
Подпишитесь на нас
185
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
18 марта 2018, 05:09
|
14 марта 2018, 05:24
|
13 марта 2018, 09:54
|
14 марта 2018, 08:39
|
15 марта 2018, 10:39
|
12 марта 2018, 22:24
|
18 марта 2018, 01:39