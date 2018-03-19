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Результаты выборов: кто, чем и как доволен

19 марта 2018, 08:54  •  185 • Аналитика


Как мы думаем, разговоров по прошедшим выборам будет еще много. Поэтому решили, дабы избежать ненужного, бессмысленного и беспощадного флуда, предложить вам, уважаемые читатели, именно здесь обмениваться информацией на тему кто, за кого и как голосовал.

Ну и естественно, строить как планы на будущее, так и вести диспуты с оппонентами.


Единственное, чего хотелось бы пожелать, так это не выходить за рамки правил. Вне зависимости от результатов выборов и личного отношения каждого к тому, кто победит.

Давайте исходить в первую очередь из того, что выборы состоялись, и мы имеем то, что имеем, согласно нашему волеизъявлению.

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