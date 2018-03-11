Результаты опроса: 74% россиян заявили о готовности пойти на выборы президента

За неделю до выборов президента (они состоятся 18 марта), Всероссийский центр изучения общественного мнения провел не только опрос граждан — многие ли из них собираются пойти на избирательные участки и за кого готовы проголосовать — но и опубликовал собственный прогноз на этот счет.

Не смотря на то, что 74% опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах, а еще 9% сказали, что скорее всего придут на избирательные участки, ВЦИОМ спрогнозировал, что итоговая явка может быть в пределах 63-67%.

А вот результаты опроса и, что самое интересное, - прогноз по итогам голосования за кандидатов в президенты, согласно ВЦИОМ, получились такими:

Кандидат Итоги опроса* на 5-9 марта Прогноз голосования

Путин 69% 69-73%

Грудинин 7% 10-14%

Жириновский 5% 8-12%

Собчак 2% 2-3%

Явлинский 1% 1-2%

Титов Менее 1% Менее 1%

Бабурин Менее 1% Менее 1%

Сурайкин Менее 1% Менее 1%

Приду и испорчу бюллетень 1% -

Не стал бы участвовать в выборах 3% -

Затрудняюсь ответить 11% -

*Ответы на вопрос — за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.