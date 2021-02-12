Результаты международных опросов свидетельствуют о тревожном падении доверия к руководству США

Соединенные Штаты переживают двойной кризис. Заголовки последних месяцев сосредоточены в основном на кризисе демократии в Америке, но ее кризис глобального влияния может оказаться более серьезным в долгосрочной перспективе.

Кризис демократии в Америке тесно связан с Дональдом Трампом, побежденным «главнокомандующим», который до сих пор руководит Республиканской партией. Его преемник Джо Байден приступил к осуществлению политического проекта по воссоединению страны и уже возродил многие институты, которые Трамп атаковал, находясь у власти. Но обратить вспять усиливающуюся поляризацию Америки и нарастающее неравенство нелегко в политической среде, движимой демографическими изменениями, фрагментацией СМИ и манипуляциями на выборах.

Как бы трудно ни было восстановить демократические институты Америки, еще труднее обновить имидж США на мировой арене. После холодной войны США получили премию за свою активную роль. Поскольку друзья и враги постоянно переоценивали интересы Америки, США пользовались огромным влиянием в странах и регионах по всему миру.

Но благодаря войне в Ираке, финансовому кризису 2008 года и президентству Трампа мир больше не уделяет внимания силе США; во всяком случае сейчас. В конце концов вместо того, чтобы поддерживать интерес к кризисам на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Африке и других регионах, США отступили, и другие державы заполнили вакуум.

В Латинской Америке США по-прежнему могут нападать на правительство Венесуэлы, но без особого эффекта. В большинстве стран Африки к югу от Сахары Китай стал самым важным игроком. В Сирии, Ливии и спорного Нагорно-Карабахского региона Южного Кавказа Россия и Турция играют ведущую роль. Но больше всего шокируют события, происходящие в старейшем и верном союзнике Америки: Европе.

Поскольку пандемия Covid-19 убила миллионы людей во всем мире, было легко упустить из виду тот факт, что Европейский Союз и Китай завершили переговоры по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях в конце 2020 года. После семи лет переговоров ЕС был вынужден переступить черту всего за несколько недель до инаугурации Байдена. Европейцы отклонили публичные призывы советника по национальной безопасности США Джейка Салливана сначала проконсультироваться с новой администрацией.

Продвигаясь вперед, ЕС публично подорвал главный внешнеполитический приоритет администрации Байдена - возобновить сотрудничество с союзниками для совместного решения проблемы Китая. Таким образом ЕС растратил доверие новой администрации США (а также администрации Японии, Индии и Австралии) и воодушевил Китай на проведение стратегии «разделяй и властвуй» по отношению к демократическому миру. Сигнал, посланный Европой наглым пренебрежением интересами США, должен вызвать мурашки по коже американских политиков.

Не менее поразительно, что переговоры по соглашению вела канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель - убежденный атлантист, который не стала выступать против США, даже когда они решили вторгнуться в Ирак в 2003 году. Многие европейцы тогда были недовольны администрацией президента Джорджа Буша и беспокоились, что у Америки слишком много власти. Сегодня проблема перевернута: европейцы довольны Байденом и его повесткой дня в отношении Китая, но опасаются, что Америка слишком слаба, чтобы осуществить это.

В этом отношении европейские лидеры просто действуют в угоду мнению своих граждан. Недавнее панъевропейское исследование, проведенное Европейским советом по международным отношениям, показывает, что большинство европейцев были рады избранию Байдена, но глубоко сомневаются в способности Америки вернуться в качестве глобального лидера. Точно так же большинство опасается, что политическая система США сломана и американцам больше нельзя доверять после избрания Трампа в 2016 году. Более того, из 11 опрошенных стран шесть из десяти респондентов считают, что Китай станет более могущественным, чем США. По крайней мере 60% респондентов в каждой из опрошенных стран говорят, что они больше не могут полагаться на США в своей защите.

Последствия для европейской политики радикальны. Большинство европейцев думают, что им следует вкладывать средства в собственную оборону, а не полагаться на США; и многие теперь рассматривают Берлин, а не Вашингтон, как ведущую столицу. Самое тревожное, что большинство европейцев не интересуются целью команды Байдена по разработке общего трансатлантического подхода к Китаю. Большинство в каждой стране хочет оставаться нейтральным в любом будущем конфликте между США и Китаем. Это шокирующее открытие впервые было сделано в ходе опроса, проведенного год назад, когда многие могли связать его с отвращением европейцев к Трампу. Это объяснение больше не актуально.

Безусловно, опросы общественного мнения предлагают взгляд на вопрос в конкретный момент, и вполне возможно, что отношение европейцев изменится, когда Байден и его команда вернут Америку на мировую арену.

Но более серьезной проблемой, чем продажа союзникам США по стратегии Китая, станет восстановление веры в мощь и стойкость Америки. По мере роста экономики Китая и усиления ее связей с остальным миром собственные перспективы Америки будут все больше зависеть от ее международных союзов. Обеспечение баланса сил, благоприятствующего открытому обществу во всех частях мира, будет не менее важно, чем сохранение открытого общества в самой Америке.