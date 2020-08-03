«Результаты испытаний очень хорошие»: в РФПИ ожидают регистрации вакцины от коронавируса в течение десяти дней

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает, что вакцина от коронавируса в России будет зарегистрирована в течение 10 дней. По его словам, в этом случае отечественный препарат станет первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Кроме того, Дмитриев заявил, что к концу года объёмы её производства могут достичь 10 млн доз в месяц. Кроме того, в Минобороны сообщили об итогах обследования добровольцев, которым ввели вакцину, разработанную ведомством совместно с центром Н. Ф. Гамалеи. По информации оборонного министерства, данные говорят о наличии «явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации».

Врач готовит шприц добровольцу во время финальной стадии испытаний вакцины от коронавируса в палате Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко РИА Новости © Пресс-служба Минобороны РФ

В Российском фонда прямых инвестиций (РФПИ) ожидают, что первая вакцины от коронавируса в России будет зарегистрирована в течение десяти дней. Об этом заявил глава организации Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены. Они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания, они видят, что результаты очень хорошие», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил глава РФПИ, если его ожидания по срокам оправдаются, российский препарат станет первым в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. По оценкам Дмитриева, к концу 2020 года объёмы её производства могут достичь 10 млн доз в месяц.

Схожую оценку ситуации дал и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к началу следующего года количество производимых доз вакцины может составить несколько миллионов. В то же время министр подчеркнул, что объёмы выпуска соответствующих препаратов будут в первую очередь зависеть от потребности системы здравоохранения.

«По предварительным оценкам, за счёт запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объём производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — цитирует ТАСС Мантурова.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что уже в октябре в России планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что эта процедура будет бесплатной. Как уточнил министр, первыми буду вакцинировать определённые группы граждан.

«Начнётся параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами», — сказал министр 1 августа.

Наряду с этим глава Роспотребназдора Анна Попова выразила уверенность, что разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной. Об этом она заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«У меня нет сомнений, что вакцина, которая попадёт сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна», — сказала Попова.

Отсутствие побочных эффектов

В свою очередь, 3 августа в Минобороны рассказали об итоговом обследовании добровольцев, которые приняли участие в испытаниях вакцины. Исследования проводились силами оборонного ведомства и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В ходе испытаний, прошедших в период с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились в стационаре в изоляции. Все это время они были под наблюдением медиков госпиталя имени Бурденко, имеющих опыт работы при испытаниях вакцин.

Из сообщения Минобороны следует, что результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев «явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации».

«Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено. Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Минобороны России, вакцины», — говорится в сообщении.

Данные о заболеваемости коронавирусом

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в 83 регионах России выявлены 5394 новых случаев коронавирусной инфекции. Сообщается, что у 26,2% пациентов, у которых в последние 24 часа был обнаружен COVID-19, не было клинических проявлений болезни.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

С начала эпидемии в России были выявлены 856 264 пациентов с COVID-19. В общей сложности зафиксировано 14 207 летальных исходов (1,66%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончались 79 человек.

При этом выздоровели 653 593 (76,33%) человека, в том числе 3420 — за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 29 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За сутки этот показатель вырос на 236 тыс. Под медицинским контролем находятся 252 403 человека.

Большинство новых случаев коронавируса по-прежнему фиксируется в Москве, однако уровень заболеваемости в столице сохраняется на невысоком уровне. За последние сутки в городе выявлены 693 новых случая COVID-19, в предшествующие дни — 664 и 690.