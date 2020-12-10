«Результаты говорят о безопасности»: оценку эффективности вакцины «Спутник V» повысили до 96,2%

Предварительные данные исследования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» показывают, что её эффективность после введения второй дозы препарата составляет 96,2%. Об этом заявил научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Семашко Рамил Хабриев, входящий в независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований «Спутника V». В свою очередь, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину получили уже более 150 тыс. жителей России. За минувшие сутки в стране зафиксировано 27 927 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в РФ диагноз был подтверждён у 2 569 126 человек, из них выздоровели 2 033 669 (25 887 — за сутки), умерли 45 280 пациентов (562 — за сутки).

Предварительные данные исследования вакцины «Спутник V» против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, показали, что его эффективность после введения второй дозы препарата составляет 96,2%. Показатель на период после введения первого компонента вакцины оценивается в 69,3%. Об этом в ходе проходящего в Москве научно-методического форума заявил научный руководитель НИИ общественного здоровья имени Семашко Рамил Хабриев, который входит в независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований «Спутника V».

В конце ноября в совместном пресс-релизе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций сообщалось, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования препарата показал: его эффективность на 42-й день после инъекции превышает 95%.

«Если сравнивать или оценивать показатели эффективности на период до введения второго компонента, то он составил 69,3% по результатам этого исследования. Если же мы говорим об эффективности после введения второго компонента, после 21 дня, то показатель эффективности на сегодня, рассчитанный и доложенный нам разработчиками-исследователями, составляет 96,2%», — цитирует Хабриева ТАСС.

Специалист пояснил, что показатель эффективности препарата рассчитывается как отношение эффективности между группой вакцинированных и группой принявших плацебо. Хабриев добавил, что комитет по мониторингу данных клинических исследований «Спутника V» рекомендовал предоставить информацию о том, кто из участников проекта получил вакцину, а кто плацебо, после чего будет проведена новая оценка показателей.

«Уверен абсолютно, что данные будут по крайней мере не ниже тех, которые были, — заявил Хабриев. — Я специально заострял ваше внимание, что до введения второго компонента эффективность достигала 70%».

«Мы от имени комитета заявляем, что результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины», — подчеркнул он.

В свою очередь, директор центра имени Гамалеи — разработчика «Спутник V» — Александр Гинцбург рассказал, что вакцину от коронавируса получили уже более 150 тыс. жителей РФ. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что на сегодняшний день это наибольшее количество вакцинированных против COVID-19 среди всех стран мира.

© Maxim Shemetov/Reuters

Вакцинация медперсонала, сотрудников сферы образования и соцработников проводится в целом ряде регионов России. Партия препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступила в Магаданскую область, Хабаровский и Приморский края. Начата прививочная кампания в Волгоградской области.

Напомним, что первым субъектом РФ, где стартовала вакцинация от COVID-19, стала Москва. 5 декабря в российской столице открылись прививочные пункты. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что поставка препарата во все регионы РФ начнётся после 10 декабря.

Вместе с тем в РФПИ заявили, что вакцина «Спутник V» в связи с «конкурентными и политическими причинами» подверглась информационной атаке, как в России, так и за рубежом. В качестве примера была приведена ситуация с заявлением министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу, появившемся в турецких СМИ о якобы отказе Анкары от закупок российской вакцины. Позднее в Минздраве Турции эти сообщения назвали недоразумением.

«Министерство здравоохранения Турции выступило с официальным опровержением материала турецкой газеты Haber Turk об отказе министерства от российской вакцины. РФПИ призывает все средства массовой информации проверять факты на предмет их соответствия действительности перед публикацией», — заявили в РФПИ.

За минувшие сутки в России зафиксировано 27 927 новых случаев заболевания COVID-19 (в предшествовавшие этому два дня — 26 190 и 26 097). С начала эпидемии общее число подтверждённых в стране эпизодов достигло 2 569 126 (490 177 из них остаются активными).

За всё время выздоровели 2 033 669 пациентов, в том числе 25 877 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 45 280 человек (562 летальных исхода за сутки).

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (6730), Санкт-Петербурге (3774), Московской (1351) и Нижегородской (499) областях, а также в республике Карелия (433).

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 81 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 545 тыс. человек.

© Maxim Shemetov/Reuters

Во всём мире с начала пандемии выявлено почти 69 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число заболевших и летальных исходов от COVID-19 приходится на США (почти 15,4 млн больных коронавирусом и 289 тыс. погибших). По данным американских СМИ, за минувшие сутки в Штатах впервые с начала пандемии зарегистрировано более 3 тыс. смертей от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Предыдущее рекордное суточное значение (2760 летальных исходов) было установлено на прошлой неделе.

Власти Белоруссии, где выявлено более 154 тыс. случаев заболевания, приняли решение закрыть государственные наземные границы на выезд «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекцией». Ограничения затронут автодорожные пункты пропуска, КПП на железнодорожных станциях и в речных портах.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе, подписанном 7 декабря. Принятые изменения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.

На Украине с 8 по 24 января 2021 года решением правительства вводятся жёсткие ограничительные меры из-за распространения COVID-19. В стране запрещается проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и культурных заведений, будет приостановлена работа школ и вузов, ограничена деятельность рынков. До 28 февраля продлён общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации.