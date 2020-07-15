«Результаты будут известны до конца июля»: в России выписали первых добровольцев, испытавших вакцину от COVID-19

В среду, 15 июля, из Сеченовского университета и главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве выписали добровольцев, входивших в первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи. Как отметили врачи, испытуемые хорошо перенесли введённый препарат, что также говорит о его безопасности. Ожидается, что первые итоги вакцинирования будут подведены в конце июля. Между тем в России за последние сутки выявлено 6422 новых случая COVID-19, общее число заболевших достигло 746 369. При этом более 70% из них уже выздоровели (10 424 — за последние сутки). За всё время зафиксировано 11 770 летальных исходов (за сутки скончались 156 человек).

В среду, 15 июля, в Москве выписали первую группу добровольцев, участвовавших в испытании вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук, участники тестирования фактически в течение шести недель находились в изоляции.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли её абсолютно хорошо и сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — сказала она.

В свою очередь, директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергей Семитко указал, что переносимость отечественного препарата от COVID-19 «была хорошей».

При этом Смолярчук указала, что после введения вакцины у добровольцев наблюдались небольшие осложнения (покраснения, температура, головная боль и другие), но «в течение суток это купировалось». На данный момент у испытуемых появились антитела в достаточном объёме для защиты.

«Ожидается, что результаты (испытаний будут известны. — RT) до конца июля, они будут поданы регулятору, Минздраву на рассмотрение, осенью будем ждать первых итогов», — подчеркнула специалист.

Врач оценила состояние испытателей вакцины от COVID-19

Заметим, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, начались 18 июня и также проводились среди военнослужащих-добровольцев в госпитале имени академика Н.Н. Бурденко Минобороны России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что основной задачей исследования была проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины, а перед выпиской все добровольцы прошли контрольное обследование и сдали анализ крови для исследования выработки иммунного ответа.

«На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьёзных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано. Имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцы должны будут вернуться на сутки в госпиталь, чтобы пройти медосмотр и оформить все необходимые документы.

«Иммунитет у них работает, антитела вырабатываются — и они защищены от коронавируса. Поэтому мы со спокойной душой, совестью отпускаем их домой, к родным, близким, к семьям, к их работе. Так что в путь», — заявила заведующая терапевтическим отделением главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, врач-соисследователь Светлана Волчихина.

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, эпидемиологическая ситуация в России улучшается.

«Обстановка объективно улучшается, пик распространения вируса пройден. В частности, за эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный — он не превышает 1%», — сказал глава правительства в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 6422 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26,6% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6248 случаев.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 746 369 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 523 249 человек (70,1%), в том числе 10 424 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 11 770 пациентов (1,58%). За минувшие сутки умерли 156 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 23,7 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 258 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 270,9 тыс. человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли: Москва (628), Санкт-Петербург (264), Свердловская область (263), Ханты-Мансийский АО (251), Алтайский край (246), Нижегородская область (229), Ямало-Ненецкий АО (202).

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Отметим, что Москва является лидером в стране по количеству заболевших (231 270). При этом в столице уже выздоровели 167 810 человек, умерли от инфекции — 4234.

Как отметили в Департаменте здравоохранения Москвы, прирост новых больных с COVID-19 продолжает снижаться.

«Июльские показатели количества новых случаев сопоставимы с раннеапрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось ещё на 27,3%. 51,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% — от 46 до 65 лет, 9,7% — от 66 до 79 лет, ещё 5,1% — старше 80 лет. Также 7,8% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.