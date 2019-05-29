«Результата не будет»: как продвигается расследование «покушения» на Бабченко

Ровно год назад в Киеве был «убит» оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко. В причастности к преступлению украинские власти практически сразу обвинили Москву. Правда, спустя сутки выяснилось, что Бабченко жив, а его смерть инсценировали в рамках спецоперации СБУ против «российских шпионов и наёмников», которые якобы пытались организовать настоящее покушение на Бабченко. Обвинения выдвинули против двух человек, но в ходе судебного процесса они оба заявили, что были сотрудниками СБУ и содействовали спецслужбам. В итоге одного из них посадили на 4,5 года, что меньше минимального срока по инкриминируемым статьям, но скоро он может досрочно выйти из колонии. Собеседники RT в Генпрокуратуре Украины и ведущих партиях констатируют, что расследование дела практически не движется, а с приходом нового руководства правоохранительных органов и вовсе может развалиться.

Ровно год назад, вечером 29 мая 2018-го, из Киева начала поступать информация об убийстве оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он был застрелен на пороге своей квартиры несколькими выстрелами в спину, после чего эти данные подтвердили в МВД Украины.

Практически сразу киевские власти обвинили в причастности к убийству журналиста Москву, которая «не простила ему честности и принципиальности». А тогдашний министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя ситуацию, заявил: «Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь».

При этом в Москве называли циничными и провокационными попытки обвинить Россию в убийствах журналистов на Украине, выражали готовность оказать содействие в расследовании преступления, а также призывали международное сообщество принудить украинские власти к обеспечению безопасности репортёров в стране из-за катастрофической ситуации в этой сфере.

Инсценировка убийства Бабченко

© Аркадий Бабченко / Facebook

Российские, украинские, европейские и заокеанские политики и журналисты выражали свою обеспокоенность в связи с убийством Бабченко, называли его политическим и призывали к скорейшему и тщательному расследованию преступления. Однако менее чем через сутки ситуация кардинально изменилась.

В ходе организованного Службой безопасности Украины, прокуратурой и полицией брифинга стало известно, что Бабченко жив, а произошедшее было инсценировкой.

По словам главы СБУ Василия Грицака, в рамках проведённой операции украинским спецслужбам удалось «разоблачить российских шпионов и наёмников», якобы планировавших организовать серию терактов и заказных убийств на территории страны.

Сам Бабченко, появление которого на брифинге собравшиеся журналисты встретили аплодисментами, рассказал, что его ввели в курс готовящейся операции за месяц до её проведения, а в итоге силовики задержали «подозреваемого» в причастности к подготовке его убийства.

Согласно версии украинского следствия, находящийся в России «бизнесмен Вячеслав Пивоварник» связался со своим знакомым, совладельцем оружейной компании «Шмайсер» Борисом Германом, и попросил его организовать убийство Бабченко. В свою очередь, Герман вышел на связь с бывшим участником АТО Алексеем Цымбалюком, который и должен был застрелить журналиста. Однако Цымбалюк якобы не стал убивать Бабченко, а сообщил об этом правоохранительным органам.

В итоге Герман был задержан и арестован в конце мая, а 30 августа 2018-го приговорён к 4,5 года лишения свободы (что меньше минимально возможного срока по инкриминируемым ему статьям). При этом на суде бизнесмен неожиданно заявил, что он является агентом украинской контрразведки и на самом деле занимался разоблачением «подрывной сети российских спецслужб» на Украине. Для этого, по словам Германа, он связался с Пивоварником, которого бизнесмен называл представителем некоего «фонда Путина», созданного для финансирования беспорядков на Украине.

Киевские силовики, однако, отрицали эту информацию, обвиняя Германа в том, что после убийства Бабченко он должен был способствовать организации серии убийств других журналистов и общественных деятелей, входящих в так называемый «список 47».

Позднее, в сентябре 2018-го, сам Пивоварник, скрывающийся от украинского правосудия, опубликовал видеообращение, в котором также назвал себя агентом СБУ, работавшим под прикрытием на территории России. По его словам, СБУ может списать на него подготовку «многих терактов на Украине, демонстрируя российский след», поскольку он работал в РФ.

В интервью газете «Взгляд» Пивоварник заявил, что в апреле 2018 года руководство СБУ приняло решение сделать Бабченко «сакральной жертвой», вероятно, из-за его «критической позиции, иногда доходящей до маразма». Пивоварник добавил, что и он, и Герман действительно являются сотрудникам СБУ, однако их обоих подставили на суде.

«После того как была поставлена задача по проекту провокации с инсценировкой убийства журналиста, нужно было играть лицо с большими связями и ресурсами. А потом нас своя же служба кинула. Нужны были «стрелочники», — заявил Пивоварник.

Осуждённый за организацию убийства Бабченко бизнесмен Борис Герман

Reuters

© Volodymyr Hontar

Что касается самого Бориса Германа, в январе 2019-го Ирпенский городской суд начал рассматривать просьбу его адвокатов о досрочном освобождении из колонии из-за тяжёлой болезни. В марте стало известно, что суд назначил «организатору убийства» врачебный осмотр и затребовал у начальства Бучанской исправительной колонии материалы личного дела.

Ещё один фигурант дела о «покушении» на Бабченко, Тарас Стельмашно, в декабре был освобождён из-под стражи, после того как Шевченковский районный суд Киева снял с него обвинения в подготовке теракта. На мужчине осталось лишь обвинение в незаконном хранении оружия.

«Расследование по Бабченко засекречено»

Источник RT в Генеральной прокуратуре Украины рассказал, что пока расследование по делу Бабченко продвигается очень медленно, а в связи с грядущей сменой руководства СБУ и Генпрокуратуры его перспективы становятся и вовсе туманными.

«Расследование по Бабченко засекречено, дело идёт очень медленно. Многие эпизоды до сих пор остаются непонятными. Следователи пытаются выйти на организаторов покушения, но пока с этим проблемы», — заявил он.

Недовольство отсутствием какого-либо значимого прогресса в расследовании якобы готовившегося покушения на Бабченко выражают и в украинских политических кругах.

«Это в стиле работы украинских правоохранительных органов: провести «блестящую» спецоперацию, поднять на уши всю страну и получить пшик. Прошёл год — и что? Где заказчики и виновные? Я сам несколько раз обсуждал с правоохранительными органами этот вопрос. Они прямо признают, что никакого результата не будет. Как и по другим резонансным делам. Профессионалов в органах почти не осталось», — заявил собеседник RT в партии «Народный фронт».

Обнародованный полицией фоторобот подозреваемого в «убийстве» / Аркадий Бабченко с Алексеем Цымбалюком

© МВД Украины / Twitter; Алексей Цымбалюк / Facebook

В свою очередь, собеседник RT в партии «Блок Петра Порошенко» выразил мнение, что Бабченко не смог реализовать себя на Украине и популярности ему не добавила даже инсценировка убийства.

«Аркадий Бабченко никак себя не зарекомендовал на Украине. Я не видел ни одной громкой статьи, как, например, у того же Дениса Бигуса, который заставил оправдываться первые лица страны... Не представляю, кому нужно было заказывать его убийство», — заявил он.

По словам источника RT в партии «Батькивщина», история с покушением на Аркадия Бабченко изначально выглядела очень странно, и не исключено, что реальная цель «спецоперации СБУ» заключалась в том, чтобы установить слежку за многими известными украинцами под предлогом обеспечения их безопасности.

«Кому нужен Бабченко, который постоянно просит в соцсетях деньги за какие-то свои статьи? О нём вообще никто не знал. Вся эта история с покушением была необходима, чтобы легально «приставить охрану», т. е. фактически следить за самыми известными людьми на Украине», — отметил собеседник.

«Насколько я понимаю, «организатор» покушения Борис Герман скоро выйдет на свободу, и дело совсем развалится. Что называется, порадовались за работу украинских силовиков — и хватит», — добавил он.

Добавим, что в годовщину «убийства» Бабченко его иронично «помянули» некоторые медийные лица, включая официального представителя российского МИД Марию Захарову.

«Сегодня ровно год со дня подлого убийства известного журналиста Аркадия Бабченко. Кровавая драма изменила мир: у киевского режима начался обратный отсчёт, толеранты ужаснулись самим себе, сектанты уверовали. Мир праху твоему в доме твоём, Аркадий!» — написала Захарова.