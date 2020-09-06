«Результат выборов представляет собой неуспех»: почему бессменная партия власти в Черногории проиграла оппозиции

Правившая в Черногории на протяжении 30 лет Демократическая партия социалистов (ДПС) Мило Джукановича признала своё политическое поражение по итогам недавних выборов. ДПС набрала недостаточно голосов для того, чтобы самостоятельно сформировать кабмин, а от коалиции с ней отказались даже старые политические союзники. Теперь власть может перейти к широкому фронту оппозиционных сил, объединившихся против Джукановича. При этом со стороны оппозиции звучат призывы к сближению с Россией, взаимодействие с которой было омрачено политикой ДПС.

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича, правившая в Черногории больше 30 лет, признала своё поражение по итогам состоявшихся 30 августа парламентских выборов.

Соответствующее заявление партия опубликовала 5 сентября на своём официальном сайте. Решение признать политическое поражение было принято на съезде партийного руководства, состоявшегося в ночь на субботу. При этом в заявлении ДПС говорится, что партия является «убедительно сильнейшей» в стране, несмотря на итоги голосования.

«Между тем, исходя из обстоятельств, по которым не можем сформировать парламентское большинство, а тем самым и новое правительство с нынешними коалиционными партнёрами, результат выборов представляет собой неуспех», — говорится в заявлении ДПС.

Вместе с тем лидер организации, президент Черногории Мило Джуканович, ещё 3 сентября заявил о намерении своей партии после поражения на выборах перейти в оппозицию. Об этом политик сообщил в беседе с корреспондентом австрийского телеканала ORF.

Мило Джуканович

Reuters

© Stevo Vasiljevic

Конец терпения

Напомним, на выборах ДПС набрала 35,06% голосов и получила 30 мест в парламенте из 81. Этого недостаточно для самостоятельного формирования партией кабинета министров.

Даже давний политический партнёр ДПС — Социал-демократическая партия (СДП) — на этот раз отказался вступить в коалицию с партией Джукановича. Как заявил лидер СДП Ранко Кривокапич, партия находится в оппозиции и не намерена объединяться в коалицию с ДПС.

После оглашения результатов выборов руководство ДПС заявило о готовности сформировать парламентское большинство без участия «радикальной просербской оппозиции», косвенно пригласив к сотрудничеству оппозиционную еврореформистскую коалицию «Чёрным по белому», возглавляемую партией URA.

Комментируя эти заявления, прозвучавшие в СМИ, генсек партии URA Милета Радованич сообщил, что коалиция «Чёрным по белому» не планирует принимать возможное приглашение от партии Джукановича, поскольку, как и её коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране.

«Прежде всего мы должны начать коренные реформы, которые нас ускорят и приблизят к ЕС, второе — формирование экспертного правительства, третье — ревизия и дополнение всех дискриминационных законов, включая спорный закон о свободе вероисповедания. Четвертый момент — все международные обязательства, включая членство в НАТО, новая власть продолжит соблюдать», — подчеркнул в интервью РИА Новости Радованич.

Парламент Черногории

Reuters

© Stevo Vasiljevic

Исходя из итогов выборов, оппозиционные партии теперь могут взять управление страной в свои руки и сформировать правительство, но только в том случае, если смогут объединиться в парламентскую коалицию. В целом оппозиция пришла к финишу с неплохим результатом: оппозиционный альянс «За будущее Черногории» получил голосов немногим меньше, чем ДПС — 32,55%, далее следует коалиция «Мир — наша нация», набравшая 12,53%, коалиция «Черным по белому» набрала 5,53% голосов. Кроме того, 4,1% голосов получили «Социал-демократы Ивана Брайовича», Бошнячская партия — 3,98% и 3,14% голосов достались социал-демократам.

Как заявил в комментарии ТАСС лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, возглавляемый им блок намерен сформировать правящую коалицию совместно с политиками из альянсов «Мир — наша нация» и «Чёрным по белому». Суммарно партии будут располагать 41 местом в парламенте, что позволит коалиции сформировать правительство.

Как отметила в беседе с RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова, оппозиция в Черногории формировалась много лет, но никак не могла набрать силу, поскольку власть прилагала усилия для подавления оппонентов.

«Однако последней каплей стало наступление властей на церковь, это стало для оппозиции объединяющим фактором. Если прежде оппозиционные силы выступали порознь, то сейчас они пошли на выборы тремя большими коалициями. Нужно отметить, что победившие партии уже договорились, что при формировании кабмина будут назначать министров не по политическому принципу, а по профессиональному. Такое правительство сможет начать реформы, и даже будучи президентом Мило Джукановичу будет трудно противостоять такому кабмину», — подчеркнула эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и старший научный сотрудник отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«За последние три десятилетия нахождения социалистов у власти черногорская властная элита превратилась в глубоко коррумпированное сообщество. И это очень раздражало оппозицию всех спектров, которая формировала альянсы уже не по принципу идейной близости, а по принципу противостояния власти», — отметила эксперт в комментарии RT.

Энтина согласна с тем, что главной предпосылкой для нынешней победы оппозиции стали протесты против закона о свободе вероисповеданий, прокатившиеся по стране в прошлом году.

«Этот протест стал мощным общественным ресурсом для оппозиции всех спектров, которая сейчас, скорее всего, предпримет колоссальные усилия для того, чтобы вытеснить Джукановича на окраину политической жизни. Не секрет, что этот человек лично тесно связан с различными теневыми структурами и на протяжении 1990-х годов даже носил кличку «сигаретного короля» из-за причастности к контрабанде сигарет. Учитывая такое реноме президента, понятно, что какой бы разношёрстной ни была сейчас оппозиция, в вопросе отношения к Мило Джукановичу она едина», — объяснила эксперт.

Протестующие против закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин»

Reuters

© Stevo Vasiljevic

Напомним, в конце 2019 года власти Черногории приняли закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», среди положений которого содержится пункт о конфискации в пользу государства имущества, оказавшегося в собственности религиозных организаций после 1 декабря 1918 года, когда территория Черногории вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, впоследствии переименованное в Югославию. После вхождения в состав Югославии в Черногории была образована епархия Сербской православной церкви — Черногорско-Приморская митрополия. Теперь, согласно новому закону, имущество СПЦ может быть передано государству, которое в свою очередь может передать его неканонической Черногорской православной церкви. Именно это решение властей спровоцировало массовые протесты в стране.

Восточный поворот

Мило Джуканович с февраля 1991 года постоянно занимает высшие государственные посты. На протяжении многих лет он попеременно занимал посты премьер-министра и президента страны. Когда Джуканович возглавлял правительство, президентское кресло занимал его соратник по ДПС Филип Вуянович.

Именно с подачи и под руководством ДПС Черногория вступила в Североатлантический альянс, а также присоединилась к антироссийским санкциям Европейского союза в 2015 году.

Вторая внешнеполитическая цель ДПС и Джукановича — вступление Черногории в ЕС — пока не достигнута. При этом в июне 2020 года Подгорица сделала ещё один шаг в направлении присоединения к ЕС, приступив к переговорам с Брюсселем по вопросам конкуренции в Черногории.

Почетный караул Черногории поднимает флаги НАТО и Черногории во время церемонии вступления Черногории в НАТО в Подгорице, Черногория, 7 июня 2017 г.

Reuters

© Stevo Vasiljevic

Кроме того, под руководством ДПС Черногория заняла явно недружественную позицию по отношению к Сербии, признав в 2008 году независимость Косова.

При этом далеко не все жители страны поддерживают прозападный курс Джукановича — так, на президентских выборах 2018 года кандидат, обещавший укрепить отношения Черногории с Россией, набрал 33% голосов избирателей.

Среди победителей на нынешних парламентских выборах эти настроения также сильны. Как заявил ранее агентству РИА Новости лидер крупнейшей коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, поддержка Подгорицей антироссийских санкций была ошибкой, которые привели к экономическим потерям.

Другой представитель коалиции Милан Кнежевич также заявил о том, что сотрудничество с Россией и Сербией является одной из ключевых задач для будущего черногорского правительства при сохранении курса на вступление в ЕС.

«Главные задачей внешней политики будущего правительства будет членство в ЕС и развитие новых отношений с Российской Федерацией, Республикой Сербией и всеми странами, которые ожидают сотрудничества с нашим государством», — заявил Кнежевич.

Вместе с тем, по словам Елены Гуськовой, после того, как новое правительство начнёт работу, внешний курс Черногории должен измениться в сторону налаживания и укрепления связей с Россией и Сербией, подорванных из-за политики Джукановича.

«Кроме того, до выборов со стороны оппозиции звучали обещания пересмотреть вопрос о членстве страны в НАТО. Но это сложный вопрос, поскольку вступить в альянс даже проще, чем выйти из него», — отметила эксперт.

В свою очередь, Екатерина Энтина считает, что хоть самая крупная оппозиционная сила в Черногории и настроена на сближение с Россией, рассчитывать на то, что Подгорица пересмотрит курс на евроинтеграцию, не приходится.

«Если перспективы отношений с НАТО в Черногории ещё могут поставить под вопрос, то евроинтеграция была и остаётся основной целью внешней политики страны. В том случае, если власти Черногории всё же пошли бы на отмену принятых прежними властями решений, это обеспечило бы мощный эмоциональный подъем для всех православных в регионе. Но это прекрасно понимают на Западе и постараются не дать возможности реализоваться подобному сценарию — не для того на протяжении многих лет велась работа с целью не допустить единения среди православных народов», — подытожила эксперт.