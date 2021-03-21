«Результат укрепления России изнутри»: Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с РФ

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией — историческое событие, которое стало результатом укрепления государства изнутри. Такое мнение высказал президент Владимир Путин. Глава государства также отметил, что в конце 1990-х годов Россия подошла «к очень опасной черте», но благодаря терпению и мужеству граждан страна сумела преодолеть все трудности. По мнению Путина, главной вехой последних 20 лет стало восстановление России как единого централизованного государства.

Президент России Владимир Путин назвал «очень ярким» событием возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань», то есть в состав Российской Федерации. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — сказал Путин.

18 марта Владимир Путин посетил концерт в спорткомплексе «Лужники», посвящённый седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Президент подчеркнул, что страна готова жить в новых геополитических условиях, а россияне продолжают относиться к населению стран-соседей как к братским народам.

«Мы никогда не согласимся только с одним — чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано», — говорил Путин.

Кроме того, глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма поручил обеспечить кардинальный рост частных инвестиций в этот регион — объём средств в следующие четыре года должен превысить 1 трлн рублей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

О тех событиях в интервью журналисту Антону Красовскому в передаче «Антонимы» рассказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По её словам, ещё в 2013 году факт воссоединения Крыма с Россией казался «фантастическим и невозможным» вариантом развития событий, но на Украине произошёл раскол — на украиноязычное и русскоязычное население.

«Так вот, на территории полуострова, где 2,5 млн человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от неё отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего», — сказала она.

По её словам, на территории Крымского полуострова перестали работать административные организации.

«Административные здания не работали вообще — административные все организации, которые должны были заниматься выплатой пенсий, заработных плат, обеспечивать правопорядок на территории Крыма. Нас просто тупо взяли и отключили даже от единой системы регистрации преступлений», — пояснила Поклонская.

«Россия восстановилась как единое централизованное государство»

Помимо этого, Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» напомнил, что в конце 1990-х годов Россия подошла «к очень опасной черте», за которой страну могло «ожидать всё что угодно».

«Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа, я говорю это без всяких преувеличений — именно огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить её экономику», — заявил президент России.

Глава государства подчеркнул, что текущие экономические показатели значительно отличаются от тех, что наблюдались 20 лет назад.

«И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, — имею в виду восстановление и социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — заметил он.

При этом самым значительным событием прошедших лет Владимир Путин назвал восстановление России как единого централизованного государства.

«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — добавил российский лидер.

В феврале президент провёл закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. В ходе беседы он также напомнил, что страна прошла тяжёлые испытания на рубеже веков. При этом, по его словам, Россия до сих пор не достигла своего пика и находится в процессе развития: «Мы на марше, на марше развития».

Путин подчеркнул, что для разрешения проблем в РФ нужно набраться терпения и работать, указав, что власть должна действовать «не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности».

«Постепенно, постепенно всё будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, люди смотрят, оценивают, точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а понимая это, конечно, ускорять темпы развития», — говорил президент.