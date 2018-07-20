Результат переговоров в Хельсинки: артудары под Докучаевском и пакет военной помощи для ВСУ • 315 • Аналитика



В данный момент большинство известных военно-аналитических агентств, а также независимых политических экспертов и блогеров тщательнейшим образом пытаются уяснить для себя, а затем и донести до широкой аудитории хотя бы поверхностную часть результата эпохальных переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоялась в финской столице 16 июля 2018 года. Единственное, что можно сказать сразу: итоги конфиденциальной части переговоров никогда не станут достоянием гласности и будут постепенно вырисовываться в ходе пошаговой реализации тех или иных «хитрых» геостратегических сценариев, включая дипломатические и военные урегулирования территориальных распрей на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Тот факт, что Вашингтон снова попытается обвести Москву вокруг пальца на крутых виражах геополитических разломов, не вызывает никаких сомнений даже после заключительного пресс-подхода лидеров сверхдержав по завершении переговоров в Хельсинках, где Д. Трамп назвал встречу «хорошим стартом для всех», а Владимир Путин придал событию «разминочный» характер.



Несмотря на то, что была достигнута договорённость о формировании российско-американской рабочей группы с участием «капитанов бизнеса» обоих государств с целью хотя бы частичного восстановления утерянного за последние четыре года экономического взаимодействия, а сам Трамп то и дело выдавливал из себя «широкую улыбку» для искусственного придания событию положительного фона с целью озадачивания средств массовой информации, количество точек соприкосновения по фундаментальным и наиболее животрепещущим военно-политическим вопросам так и осталось на ничтожном уровне. Индикатором такого положения дел стала новость, последовавшая буквально в течение первых же суток после переговоров.





К примеру, просьба Владимира Путина о необходимости «более решительного давления на украинскую сторону в плане соблюдения «минского формата», адресованная главе и администрации Белого дома, была не только цинично проигнорирована американской стороной, но и нагло «растоптана» решением Пентагона предоставить «незалежной» очередной нехилый пакет военной помощи в виде военной техники, сетецентрического связного оборудования и средств РЭР, а также иного снаряжения на общую сумму в 100 млн. долларов. Данное решение глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис аргументировал успешной ратификацией закона «О национальной безопасности» и принятием неназванных реформ в ВСУ, чем уже поспешил похвастаться министр обороны Украины Степан Полторак 17 июля 2018 года. Вот таким образом Вашингтон «внимает» требованиям российской стороны касательно урегулирования ситуации на Донбассе.



Шутить относительно «просроченных» маршевых твердотопливных двигателей переданных «незалежной» противотанковых управляемых ракет FGM-148 «Javelin» можно сколько угодно, основываясь на одном лишь сомнительном скане-копии письма генерального директора гопредприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олега Коростелева. Но давайте смотреть на ситуацию здраво. Украинской стороне было передано 210 ракет данного типа, и если даже имел место быть факт бракованных маршевых зарядов, касаться он мог лишь определённого процента ракет, ведь на одном из видео натурных испытаний FGM-148 украинскими формированиями видно, что комплекс отработал достаточно «гладко»: учебная цель была поражена.



Более того, если рассматривать существующую ситуацию «с колокольни» регулярного расширения присутствия американских инструкторов и других военных специалистов на украинской территории, то налицо возможность оперативной доставки и замены маршевых двигателей при помощи спецов компании «Рэйтеон», тем более что и «рейтеоновцы», и дяди с большими погонами в окружении «Бешеного пса» Мэттиса не отказались бы посмотреть на «Дротики» в действии, да ещё и на Донбасском театре военных действий. Как мы уже рассматривали в предыдущих обзорах, на площадных участках ТВД, в степной зоне Донбасса, где 1-й армейский корпус Народной милиции ДНР будет «поливать» наступающие украинские формирования из «Градов» и «Чебурашек», «Джавелины» погоды не сделают, чего нельзя сказать о плотной городской инфраструктуре в районе мариупольского и волновахского укрепрайонов ВСУ, где FGM-148 могут представлять смертельную опасность для Т-64БВ и Т-72Б ВС ДНР, которые так и не закрыли верхнюю проекцию МТО танков тепловыми экранами и, очевидно, не разработали инфракрасных ловушек, устанавливаемых на различные боевые машины. Как нам построить сильную экономику России. Часть 4



Новый 100-миллионный пакет военной помощи также может создать серьёзную головную боль для республик и Москвы, а также необходимость ответных действий со стороны МО ДНР и включения «Северного ветра» со стороны Генштаба ВС России, ведь на такую сумму украинским боевикам, в свете полного игнорирования российских инициатив даже после переговоров в финской столице, могут быть поставлены любые военно-технические средства, вплоть до дополнительных контрбатарейных радиолокационных станций артиллерийской разведки AN/TPQ-36 «Firefinder», предназначенных для развёртывания севернее Мариуполя и южнее Докучаевска, где командования 36-й ОБрМП и 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ уже на протяжении нескольких месяцев прорабатывают тактику наступления на тельмановском ОН.



Назвать эти радары бесполезными «побрякушками» нельзя, ведь развёрнутый даже на западных окраинах Волновахи AN/TPQ-36(V)10 может по восходящей траектории 217-мм реактивного снаряда системы «Чебурашка» достаточно точно определить координаты огневой позиции подвижной пусковой установки, а это около 30 км. Следовательно, машина РСЗО и её экипаж окажутся под угрозой точного контрбатарейного удара со стороны украинской ствольной и реактивной артиллерии. Для заблаговременного обнаружения этого радара и его уничтожения артиллеристы ДНР должны либо получить точные координаты «Файрфайндера» от ДРГ или агентурной разведки, либо от российской стороны, задействовавшей в период эскалации конфликта самолёты оптической / радиотехнической разведки Ту-214Р, способные обнаружить американские контрбатарейные радары как по собственному излучению, так и с помощью РЛС с синтезированной апертурой МРК-411. Впрочем, на примере того же «Файрфайндера» мы просто доказываем читателю, что передача Киеву различного вооружения и оборудования из штатовских резервов является далеко небезобидным действом. Суета вокруг "Кинжала"



Для тех же, кто продолжает искать в недавних переговорах в Хельсинки ключ к достижению «потепления» и «перезагрузки» российско-американских отношений, а также видит в «минском формате» и «хлебных перемириях» решение конфликта на Донбассе, советуем чаще просматривать «Сводки ополчения» и комментарии местного населения, где уже третьи сутки подряд (начиная с 16 июля) сообщается о возобновлении обстрелов окраин Докучаевска из тяжёлой артиллерии и танковых орудий.



Источники информации:

https://iz.ru/767532/2018-07-16/putin-ukazal-na-vinu-ssha-v-nesobliudenii-minskikh-soglashenii-ukrainoi

http://nevskii-bastion.ru/an_tpq-36/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-661.html В данный момент большинство известных военно-аналитических агентств, а также независимых политических экспертов и блогеров тщательнейшим образом пытаются уяснить для себя, а затем и донести до широкой аудитории хотя бы поверхностную часть результата эпохальных переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоялась в финской столице 16 июля 2018 года. Единственное, что можно сказать сразу: итоги конфиденциальной части переговоров никогда не станут достоянием гласности и будут постепенно вырисовываться в ходе пошаговой реализации тех или иных «хитрых» геостратегических сценариев, включая дипломатические и военные урегулирования территориальных распрей на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Тот факт, что Вашингтон снова попытается обвести Москву вокруг пальца на крутых виражах геополитических разломов, не вызывает никаких сомнений даже после заключительного пресс-подхода лидеров сверхдержав по завершении переговоров в Хельсинках, где Д. Трамп назвал встречу «хорошим стартом для всех», а Владимир Путин придал событию «разминочный» характер.Несмотря на то, что была достигнута договорённость о формировании российско-американской рабочей группы с участием «капитанов бизнеса» обоих государств с целью хотя бы частичного восстановления утерянного за последние четыре года экономического взаимодействия, а сам Трамп то и дело выдавливал из себя «широкую улыбку» для искусственного придания событию положительного фона с целью озадачивания средств массовой информации, количество точек соприкосновения по фундаментальным и наиболее животрепещущим военно-политическим вопросам так и осталось на ничтожном уровне. Индикатором такого положения дел стала новость, последовавшая буквально в течение первых же суток после переговоров.К примеру, просьба Владимира Путина о необходимости «более решительного давления на украинскую сторону в плане соблюдения «минского формата», адресованная главе и администрации Белого дома, была не только цинично проигнорирована американской стороной, но и нагло «растоптана» решением Пентагона предоставить «незалежной» очередной нехилый пакет военной помощи в виде военной техники, сетецентрического связного оборудования и средств РЭР, а также иного снаряжения на общую сумму в 100 млн. долларов. Данное решение глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис аргументировал успешной ратификацией закона «О национальной безопасности» и принятием неназванных реформ в ВСУ, чем уже поспешил похвастаться министр обороны Украины Степан Полторак 17 июля 2018 года. Вот таким образом Вашингтон «внимает» требованиям российской стороны касательно урегулирования ситуации на Донбассе.Шутить относительно «просроченных» маршевых твердотопливных двигателей переданных «незалежной» противотанковых управляемых ракет FGM-148 «Javelin» можно сколько угодно, основываясь на одном лишь сомнительном скане-копии письма генерального директора гопредприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олега Коростелева. Но давайте смотреть на ситуацию здраво. Украинской стороне было передано 210 ракет данного типа, и если даже имел место быть факт бракованных маршевых зарядов, касаться он мог лишь определённого процента ракет, ведь на одном из видео натурных испытаний FGM-148 украинскими формированиями видно, что комплекс отработал достаточно «гладко»: учебная цель была поражена.Более того, если рассматривать существующую ситуацию «с колокольни» регулярного расширения присутствия американских инструкторов и других военных специалистов на украинской территории, то налицо возможность оперативной доставки и замены маршевых двигателей при помощи спецов компании «Рэйтеон», тем более что и «рейтеоновцы», и дяди с большими погонами в окружении «Бешеного пса» Мэттиса не отказались бы посмотреть на «Дротики» в действии, да ещё и на Донбасском театре военных действий. Как мы уже рассматривали в предыдущих обзорах, на площадных участках ТВД, в степной зоне Донбасса, где 1-й армейский корпус Народной милиции ДНР будет «поливать» наступающие украинские формирования из «Градов» и «Чебурашек», «Джавелины» погоды не сделают, чего нельзя сказать о плотной городской инфраструктуре в районе мариупольского и волновахского укрепрайонов ВСУ, где FGM-148 могут представлять смертельную опасность для Т-64БВ и Т-72Б ВС ДНР, которые так и не закрыли верхнюю проекцию МТО танков тепловыми экранами и, очевидно, не разработали инфракрасных ловушек, устанавливаемых на различные боевые машины.Новый 100-миллионный пакет военной помощи также может создать серьёзную головную боль для республик и Москвы, а также необходимость ответных действий со стороны МО ДНР и включения «Северного ветра» со стороны Генштаба ВС России, ведь на такую сумму украинским боевикам, в свете полного игнорирования российских инициатив даже после переговоров в финской столице, могут быть поставлены любые военно-технические средства, вплоть до дополнительных контрбатарейных радиолокационных станций артиллерийской разведки AN/TPQ-36 «Firefinder», предназначенных для развёртывания севернее Мариуполя и южнее Докучаевска, где командования 36-й ОБрМП и 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ уже на протяжении нескольких месяцев прорабатывают тактику наступления на тельмановском ОН.Назвать эти радары бесполезными «побрякушками» нельзя, ведь развёрнутый даже на западных окраинах Волновахи AN/TPQ-36(V)10 может по восходящей траектории 217-мм реактивного снаряда системы «Чебурашка» достаточно точно определить координаты огневой позиции подвижной пусковой установки, а это около 30 км. Следовательно, машина РСЗО и её экипаж окажутся под угрозой точного контрбатарейного удара со стороны украинской ствольной и реактивной артиллерии. Для заблаговременного обнаружения этого радара и его уничтожения артиллеристы ДНР должны либо получить точные координаты «Файрфайндера» от ДРГ или агентурной разведки, либо от российской стороны, задействовавшей в период эскалации конфликта самолёты оптической / радиотехнической разведки Ту-214Р, способные обнаружить американские контрбатарейные радары как по собственному излучению, так и с помощью РЛС с синтезированной апертурой МРК-411. Впрочем, на примере того же «Файрфайндера» мы просто доказываем читателю, что передача Киеву различного вооружения и оборудования из штатовских резервов является далеко небезобидным действом.Для тех же, кто продолжает искать в недавних переговорах в Хельсинки ключ к достижению «потепления» и «перезагрузки» российско-американских отношений, а также видит в «минском формате» и «хлебных перемириях» решение конфликта на Донбассе, советуем чаще просматривать «Сводки ополчения» и комментарии местного населения, где уже третьи сутки подряд (начиная с 16 июля) сообщается о возобновлении обстрелов окраин Докучаевска из тяжёлой артиллерии и танковых орудий. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 315 Источник Похожие новости Суета вокруг "Кинжала" Стремительно краснеющая страна Зачем Грузия лязгает оружием

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