Результат не тот. Делегат от Украины не скрыл разочарования после переговоров

Представитель украинской стороны на переговорах с Россией Михаил Подоляк дал комментарий журналистам.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после второго раунда переговоров с Россией прокомментировал, к чему пришли стороны. Он не скрыл разочарования: украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

Однако по ряду моментов переговорщикам удалось прийти к общей позиции.

В частности, указал Подоляк, Украине удалось согласовать с Россией организацию гуманитарных коридоров. При этом в ряде районов боевых действий возможно точечное прекращение огня.

"Не везде, - сразу оговорился украинский представитель, - а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно, будет прекращение огня на время проведения эвакуации".

Он также добавил, что в ближайшее время будут созданы специальные каналы связи и взаимодействия и осуществлены соответствующие логистические процедуры.