Результат известен заранее. Чего не случится после женевского саммита • 27 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Дружинин Уже завтра в Женеве Владимир Путин встретится с очередным президентом США — Джо Байден станет для нашего президента пятым собеседником из числа хозяев Белого дома. За два с лишним десятилетия Путин провел десятки встреч с американскими президентами (чаще всего ему приходилось иметь дело с Джорджем Бушем — младшим), но с каждой сменой руководителей США отношения двух стран лишь ухудшались. Да, Буш говорил о том, что увидел душу Владимира Путина, а Байден расчеловечивает российского президента: не вижу души, вижу убийцу — но отношение к нашей стране портилось вне зависимости от перемены фамилий американских президентов (казус Трампа, собиравшегося "поладить с Путиным", лишь подчеркнул это). Потому что угодившая в обвал Россия вернулась — и сильная независимая держава, три последних века серьезнейшим образом влиявшая на мировые дела, не нужна тем, кто считает себя архитекторами и строителями глобального миропорядка. Тем более в условиях, когда компетентность и полномочия самоназначенного архитектора ставятся под сомнение все чаще, причем не только в мире, но и у него дома. А сам архитектор выбрал одним из способов поддержания своего авторитета демонизацию противника — то есть России и лично Путина. После 2013 года (бегство Сноудена и отказ американцев от удара по Сирии) Путина на Западе превратили в главного мирового злодея — Украина и Скрипали, кибератаки и Навальный служили лишь новыми штрихами к образу "главной угрозы демократии". Фантасмагорическая история с "русскими связями" Трампа и "вмешательством в американские выборы" лучше всего иллюстрирует неадекватность представлений американского истеблишмента о себе и мире, о России и Путине. Что в этих условиях может дать встреча в верхах? Диалог ради диалога? Да, это уже немало — в условиях, когда отношения двух стран демонтированы до уровня едва ли не начала 80-х годов, то есть последних по времени заморозков той холодной войны. Дефицит банального общения — то есть разговоров и переговоров — действительно есть, и само возобновление диалога можно только приветствовать. Да, это будет очень тяжелый и малопродуктивный диалог. Но, как говорится, и это лучше, чем ничего. И Кремль, и Белый дом неоднократно подчеркивали, что никаких иллюзий и надежд в связи с женевским саммитом не испытывают, — и это правда. Хотя сами по себе такие заниженные ожидания невольно способствуют тому, чтобы потом объявить успехом даже весьма скромные результаты. Но тут уже речь идет прежде всего об особенностях американской внутриполитической ситуации. Слишком много всего было наворочено в США в последние годы вокруг России и Путина ради внутриполитической борьбы — и сейчас администрации Байдена просто выгодно будет подавать итоги женевского саммита как свой успех. Причем реальное содержание и итог переговоров не будут иметь при этом вообще никакого значения — все равно они останутся тайной, так что американская администрация сможет трактовать их в свою пользу. Понятно, что исключительно для внутренней аудитории — чтобы противостоять насмешкам Трампа, который не упустит возможности высмеять слабость и неадекватность "сонного Джо" (тоже вне всякой связи с реальностью). Поэтому важно не то, что реально может дать женевский саммит, а то, чего на нем точно не случится. Чего не будет в Женеве? Не будет надежд на принципиальные изменения в отношениях двух стран — потому что как объективные и все более нарастающие геополитические противоречия, так и внутриполитический кризис в США (в ходе которого слишком многое было завязано на Россию) исключают какое-либо заметное потепление. Нет надежд сейчас, и они не появятся после Женевы. Возвращение послов и отмена некоторых ограничений на работу дипмиссий — единственное положительное изменение в двусторонних отношениях, которое можно ожидать по итогам саммита. Отсутствуют иллюзии в отношении изменения стратегической линии противника — у России точно их нет, а США скорее делают вид, чем реально верят в свою способность даже не поменять, а существенно скорректировать курс Москвы. Особенно относительно баланса сил в треугольнике Москва — Вашингтон — Пекин. Тем более что тут США с маниакальным упорством продолжают стрелять себе в ногу, пытаясь выстроить "единый фронт демократий" против России и Китая. Точно так же нет иллюзий и по поводу битвы за Украину — тут просто отсутствуют возможности для компромисса. Глобалистски настроенная американская элита будет до последнего использовать украинский фактор для давления на Россию, для сдерживания нашей страны, то есть пытаться шантажировать и дразнить нас вступлением Украины в НАТО и изменением геополитической принадлежности исторических русских территорий. Понимание невозможности реальной атлантизации Украины не лишает Вашингтон азарта, а лишь делает американскую игру более рисковой. То, что в какой-то момент это может привести к ликвидации украинской государственности как таковой, американцев не слишком беспокоит. Во-первых, они не очень верят в подобное, а во-вторых, тактическая польза от разыгрывания против России украинской карты затмевает в их глазах возможные стратегические потери. И самое главное, чего не будет в Женеве. Не будет доверия — а без него невозможны вообще никакие договоренности. Причем доверия нет с обеих сторон — то есть это очень сильное взаимное чувство. "Не доверяй и проверяй" тут тоже не работает — противоречия по целому ряду вопросов (не только украинскому или российско-европейских отношений) имеют принципиальный характер и вызваны совершенно разными представлениями о мироустройстве и месте России и США в рождающемся миропорядке. Без доверия, иллюзий и надежд невозможно выстраивать отношения? Ну почему — как раз в таких условиях и рождается новый мир. Преимущество Путина перед Байденом в том, что он работает над этим, делая стратегическую ставку на уже проступающие контуры будущего, а сонный Джо пытается продлить жизнь уходящему миропорядку. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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