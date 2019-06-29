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«Результат есть»: Путин подвёл итоги саммита G20 в Осаке
29 июня 2019, 19:09 • 17 • В мире
В Осаке завершился двухдневный саммит G20. На итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что, вопреки скепсису, форум подтвердил свою востребованность. Он подчеркнул, что все лидеры пришли к согласию о необходимости реформировать ВТО и бороться с терроризмом в интернете. Российский президент также назвал деловыми и прагматичными переговоры с Дональдом Трампом, отметив готовность к работе над улучшением отношений. С Ангелой Меркель президент РФ обсудил урегулирование ситуации на Украине и в Сирии, с Реджепом Тайипом Эрдоганом — торгово-экономическое сотрудничество, а с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом договорился о единой позиции по будущему сделки ОПЕК+.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке © Kremlin.ru
29 июня в Осаке прошёл второй, заключительный день саммита G20, на котором присутствовали лидеры крупнейших экономик мира. По итогам мероприятий форума и двусторонних встреч состоялась пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Формат «группы двадцати» подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, который выражался перед саммитом.
«Результат есть», — подчеркнул Путин.
Он выделил четыре основные темы, которые обсуждались на форуме. Во-первых, это мировая торговая система и необходимость реформы ВТО, которую подтвердили все участники. Во-вторых, это экологические проблемы. Здесь глава РФ отметил некий сдвиг позиции США, которые выразили «готовность работать над экологической повесткой». Ещё двумя важными вопросами повестки дня стали противодействие терроризму в интернете, важность которого признали все лидеры G20, а также цифровизация и работа в сфере искусственного интеллекта.
Российский лидер ответил на вопросы журналистов о результатах основных встреч, проведённых в течение двух дней в Осаке. Так, он рассказал, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в деловом формате.
Путин в очередной раз напомнил, что со стороны американского бизнеса существует огромный интерес к России, поэтому отношения с США, безусловно, нужно развивать. Но при этом Москва не намерена просить Вашингтон об отмене санкций, это решение должны принять в Белом доме самостоятельно, подчеркнул президент.
«Понятия не имею, но мы точно не будем ни о чём просить», — заявил Путин в ответ на вопрос, не планируют ли США вводить новые санкции.
«Здравый смысл должен восторжествовать»
Комментируя встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Владимир Путин отметил, что его оппонент была довольно жестка в выражении мнения. В частности, Мэй подняла тему расследования дела Скрипалей, которое ранее глава российского государства обсуждал в интервью с журналистом Financial Times.
«Действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю, они возникли в связи с тем, что ваши коллеги (журналисты. — RT) из FT сами подняли снова этот вопрос, и я вынужден был на него отвечать. Это спровоцировало и возврат к данной теме. Действительно, премьер-министр настроена очень жёстко по этому вопросу, и мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по проблеме. Но всё-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать», — подчеркнул Путин.
Он также выразил уверенность, что необходимо восстанавливать полноформатные отношения с Соединённым Королевством, особенно с учётом огромного интереса британского бизнеса к РФ. По словам Путина, «задача политиков — как минимум не мешать развитию нормальной ситуации, а лучше — поддержать эти позитивные тенденции». Президент напомнил, что за последнее время ни одна британская фирма не ушла с российского рынка.
Подводя итог, российский лидер оценил переговоры с Мэй как «малый шаг в позитивном направлении», даже несмотря на то, что она скоро покидает свой пост.
Журналист BBC попросила прокомментировать предыдущие высказывания Мэй об «агрессивном поведении» России на международной арене. В ответ Путин подчеркнул, что Россия никогда подобным образом себя не вела и не намеревается этого делать.
При этом Москва, по словам Путина, всегда будет относиться к зарубежным партнёрам так, как они относятся к ней.
«Действия России в отношении наших зарубежных партнёров всегда будут зеркальными — как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», — заключил он.
Продолжение нормандского и стамбульского форматов
Владимир Путин также рассказал, что стало основной темой на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, обсуждалось продолжение работы в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине.
«Мы говорили об этом, договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем, говорили и о некоторых вопросах двусторонней повестки дня, и о продолжении работы в нормандском формате», — отметил он.
При этом о деталях будущих встреч и их конкретных датах должны договориться внешнеполитические ведомства стран-участниц.
Ранее пресс-служба кабмина ФРГ опубликовала в микроблоге Twitter заявление Меркель. Она отметила, что Германия также намерена в течение этого года продолжать работу в стамбульском формате по урегулированию ситуации в Сирии. Для этого необходимо организовать встречу глав Турции, России, Франции и Германии.
СМИ, освещая встречу Путина и Меркель 29 июня, сообщали, что глава Германии выглядела довольно бодро, несмотря на недомогание.
Плотное сотрудничество с Турцией
Журналист RT Саргон Хадая спросил российского президента, обсуждал ли он на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Идлибе.
«Мы работаем с ними (турецкими коллегами. — RT) в ежедневном режиме, гораздо более плотном, чем с американцами. Мы знаем обо всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать. Мы обсуждали и эту проблему. О деталях вряд ли стоит говорить на пресс-конференции. Ситуация под контролем», — ответил Путин.
Ранее по итогам самих переговоров, прошедших 29 июня на полях саммита, президент России отметил значительный рост товарооборота с Турцией, а также рекордные показатели в сфере туризма. По его словам, в прошлом году доход турецкой экономики от приезда российских туристов (которых было около 6 млн) составил $5 млрд.
Эрдоган, со своей стороны, подчеркнул, что поездки россиян в Турцию стали дополнительным стимулом для туристической индустрии. Но приоритетное значение в двусторонних отношениях имеет договорённость о совместном производстве ракет, добавил он. Кроме того, турецкий лидер ещё раз подтвердил, что вопрос о поставках российских ЗРК С-400 решён окончательно и не подлежит пересмотру.
При этом лидер США Дональд Трамп назвал закупки Турцией российских ЗРК «безусловно, проблемой». Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что рассматривают все варианты санкций в отношении Анкары из-за договорённостей с Москвой о поставках С-400.
Договорённости ОПЕК+
На полях саммита G20 Россия и Саудовская Аравия договорились о единой позиции по будущему сделки ОПЕК+. Об этом Путин сообщил, отвечая на вопрос о прошедших в субботу переговорах с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
«Мы обсуждали возможность продления наших договорённостей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Хочу вас проинформировать — это, наверное, для рынка имеет значение определённое — мы договорились. Мы продлим наши договорённости, во всяком случае мы будем поддерживать продление договорённостей, как Россия, так и Саудовская Аравия», — подчеркнул российский президент.
Что касается сроков продления, то этот момент пока не определён. Путин предположил, что они могут составить до девяти месяцев.
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