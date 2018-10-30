«Результат длительной разработки»: ФСБ задержала в Татарстане 18 членов ИГ и сторонников группировки

Российские правоохранительные органы задержали семь членов законспирированной террористической ячейки в Татарстане и ещё 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства»*. Члены подпольной группы намеревались совершить резонансные теракты на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии. Лидером джихадистского сообщества был житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду ИГ.

Российские силовики пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки в Республике Татарстан. По сообщению ФСБ, которая провела спецоперацию совместно с МВД и Росгвардией, активность ячейки координировалась из-за рубежа главарями террористической группировки «Исламское государство»*.

«Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории Российской Федерации и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодёжи и приобретали средства террора», — говорится в сообщении ФСБ.

Украинские боевики обстреляли зажигательными снарядами мирные дома Старомихайловки Один из участников террористической группы был схвачен с поличным в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах.

Одновременно сотрудники спецслужб задержали ещё шестерых членов террористической ячейки и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе проведённых по 18 адресам обысков было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства».

Отмечается, что лидером джихадистского сообщества был житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду ИГ. Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что на прошлой неделе ФСБ задержала в Подмосковье шестерых членов ячейки ИГ, планировавших резонансные теракты в Москве. Кроме того, появились сообщения о задержании в Хабаровском крае мужчины, который готовился осуществить теракт в Николаевске-на-Амуре с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). А в начале октября спецслужбы пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, задержав в Санкт-Петербурге и Петрозаводске трёх злоумышленников, причастных к изготовлению и сбыту СВУ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

На выездном совещании с участием секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Новосибирске был отмечен возросший уровень террористической активности в Сибирском федеральном округе. По словам секретаря Совбеза, расположенные в округе объекты находятся в поле зрения международных террористов.

«Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличением интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья», — заявил Патрушев.

Член Ассоциации ветеранов подразделения группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что серия операций российских спецслужб стала реализацией одной или нескольких разработок по линии борьбы с терроризмом.

«Террористические организации стараются охватить как можно больше территорий, создать как можно больше ячеек, сделать их автономными, чтобы в случае провала одной из них не были ликвидированы другие. Но наши спецслужбы работают с учётом этого, и им удаётся переигрывать террористов», — отметил Попов.

Операция по задержанию членов подпольной террористической ячейки в Татарстане

РИА Новости

© ЦОС ФСБ РФ

«Новый тип террористической активности — малобюджетный террор»

По словам начальника отдела Антитеррористического центра (АТЦ) стран — участниц СНГ Владимира Григорьева, так называемые спящие ячейки террористических организаций есть более чем в 60 государствах мира, включая Россию и другие страны СНГ.

В ходе пресс-конференции в ТАСС он рассказал, что такие группы формируются из числа граждан, приезжающих на родину из зон вооружённых конфликтов. Причём домой возвращаются до 30% участников боевых действий, отметил Григорьев.

«И именно эти субъекты формируют новый тип террористической активности — малобюджетный террор. Он связан не только с инфильтрацией боевиков в страны исхода, но и с вербовкой в террористические структуры граждан, выезжавших в государства, где ведутся боевые действия», — пояснил он.

По информации АТЦ СНГ, за первые 10 месяцев 2018 года на территории Российской Федерации были уничтожены 50 террористов и предотвращены шесть терактов. При этом только на Северном Кавказе была пресечена деятельность 20 спящих ячеек международных террористических организаций и задержано более 120 их членов, преимущественно молодых людей.

Также во вторник, 30 октября, Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла рекомендации по гармонизации национальных законодательств стран — членов объединения в части признания террористических группировок таковыми.

«Одной из мер по противодействию терроризму, которая доказала свою эффективность в глобальном масштабе, является запрещение деятельности организаций, признанных террористическими, и ведение соответствующих списков, на основе сведений из которых национальные органы государственной власти, финансовые учреждения и другие организации принимают соответствующие меры по линии их ответственности», — рассказал председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности ПА ОДКБ, замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Парламентарий отметил, что формирование национальных списков запрещённых террористических организаций по гармонизированным правилам позволит системно применять комплекс антитеррористических мер в отношении международных радикальных группировок.

«Предлагаемое решение позволит нашим спецслужбам более эффективно обеспечивать коллективную безопасность, более эффективно бороться с террористическими организациям», — подчеркнул председатель ПА ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии приняли проект модельного закона об информационном противоборстве терроризму и экстремизму, а также договорились отныне продвигать общую позицию в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.