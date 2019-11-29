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Результат давления Украины? Крымчан не пустили на форум нацменьшинств ООН

29 ноября 2019, 16:09  •  36 • В мире
Делегацию из Крыма отказались пустить на форум нацменьшинств, который ООН устроила в Женеве. До этого протесты устроила украинская сторона. В результате крымские татары и армяне не попали на мероприятие. Хотя теоретически там могут выступать участники из любых стран мира.
О беспрецедентном случае сообщило информагентство РИА Новости. Делегацию из Крыма не пустили на форум нацменьшинств ООН, который проходит в Женеве. За бортом оказались крымские татары и армяне.
На мероприятие не пустили ректора КИПУ Чингиза Якубова, заместителя муфтия мусульман Крыма Эсадуллаха Баирова, главу региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасию Гридчину. По данным "Московского комсомольца", визу также не выдали главе болгарской общины полуострова.
СМИ отмечают, что это может быть результатом давления украинской стороны. Дипломаты "незалежной" устроили бурный протест против участия крымской делегации. МИД Украины отправлял официальную ноту протеста в ООН. А руководство форума "предупредили о нелегитимности" участия нацменьшинств из Крыма, похвастался МИД Украины в соцсетях.

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