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Резцова — Губерниеву: Дима, греби в греблю, зачем в биатлоне роешься?
31 марта 2020, 19:35 • 71 • Аналитика
Обладательница двух золотых медалей Олимпиад в биатлоне и олимпийского золота в лыжных гонках Анфиса Резцова рассказала Тарасу Барабашу о том, какие действия предпримет после того, как комментатор Дмитрий Губерниев публично обвинил ее сразу по нескольким пунктам.
- Анфиса Анатольевна, Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале написал следующее: "Я вот думаю, если человек несколько десятилетий назад выиграл золото в спорте, разве это дает ему пожизненное право нести всякую чушь? Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге!". Раздаются голоса тех, кто полагает, что есть повод для обращения в суд.
- Знаете, вы правы. Я уже подумала о том, что мне нужно найти хорошего адвоката и остановить этот беспредел в высказываниях Губерниева, который не имеет гражданского права допускать оскорбления личности.
Есть такое высказывание в народе, пусть и не очень красивое: "Не тронь г**, оно и вонять не будет". Я никого никогда не оскорбляла. Не собираюсь оправдываться, мне не в чем оправдываться. Я ничего не нарушила, никого не обидела.
- Вас обвинили в нарушении карантина.
- Съездила к брату родному (Резцова навестила брата во Владимире – ред.). По крайней мере, у нас не было комендантского часа, меня спокойно выпустили из Москвы. Поэтому своим высказыванием про то, что навестила брата и про то, что гуляла с ребенком на свежем воздухе… Это не преступление, я считаю. Но когда Губерниев перевернул все с ног на голову, это уму непостижимо.
- В заявлении Губерниева бросаются в глаза слова о допинге на Олимпийских играх. Это задело вас?
- Вот именно. Это главная зацепка, которая позволяет на него подать в суд. Без фактов так голословно обвинять – это вообще никому непозволительно. И потом, допинг, Советский Союз… О чем ты вообще, мальчик, говоришь? Какой допинг? Мы даже слышать об этом не слышали. О чем он?
Для меня это просто дико. И самая главная боль для меня - у меня дети в спорте, а он позволяет себе оскорблять не только меня, но и всю мою семью, моих детей, девочек. Какое он имеет право, кто он-то такой? И когда он несет такую ахинею, что будет биться за то, чтобы стадион не назывался моим именем (лыжный стадион в Химках)…
Да кто ты? Резцова практически этот стадион построила на благо детского спорта, чтобы дети занимались. Есть люди, которые переживают за здоровье детей, за наш спорт, особенно за детский и молодежный спорт. Думаю, он просто не может "задушить" Тихонова (четырехкратного олимпийского чемпиона – ред.), поэтому перебрался на женщин.
- Оскорблять женщин – последнее дело. Пикировка с Тихоновым более уместна.
- Это некрасиво, это вообще его не красит. Как он этого не понимает. Елена Валерьевна Вяльбе его просто отшила, попросив отойти подальше от лыжного спорта. Я тоже хотела бы ему сказать: "Дима, греби в греблю, ты же гребец, зачем ты в биатлоне роешься?". Очень гадко.
- Как вы будете проводить время в ближайшие дни? Было объявлено о самоизоляции, сейчас самое время сидеть дома.
- Конечно, время мы проводим дома. Я с дочкой младшей. Страшновато. Правильно депутат Госдумы сказал в мою сторону, что "нет у Анфисы товарищей, которые столкнулись с коронавирусом". Упаси господь. Главное, чтобы эта зараза ни к кому не прилипла.
Я не политик, не хочу лезть в это все, потому что не разбираюсь. Все это (ситуация с коронавирусом – ред.) немножко странно. Когда так много афиш, информации по поводу коронавируса, у людей психика немножко сдвинута. Люди уже начали бояться, что заболевают. Пару раз чихнут, и уже кажется, что заболевают. Да, мы будем сидеть дома. Но сделайте что-нибудь такое, чтобы мы перестали бояться и накручивать себя.
- Что вы закупили домой?
- В продуктовый магазин надевала маску, когда ходила, чтобы никто на меня не чихнул. А что касается того, что готовим с дочкой, то все как обычно: и мясо, и картошку. Всё, как и было. Купила лимонов, есть клюква своя. Сейчас нужно поменьше контакта с другими людьми.
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